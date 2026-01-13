मोहन कैबिनेट ने बड़ी सोलर परियोजनाओं को दी मंजूरी, स्पेस टेक नीति भी पास, 1000 करोड़ का निवेश

Mohan Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें सोलर परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी गई है, इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है.
Mohan Mantrimandal: मोहन कैबिनेट की बैठक में 800 मेगावाट सोलर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास किए गए हैं, इसके अलावा स्पेस टेक नीति–2026 को भी पास कर दिया गया है. इसके अलावा सरकार ने कई और अहम प्रस्तावों को भी मजूरी दी है. खास बात यह है कि सीएम मोहन समेत सभी मंत्री आज मंत्रिपरिषद की बैठक में टेबलेट लेकर पहुंचे थे, ऐसे में यह मोहन सरकार की एक तरह से पहली डिजिटल कैबिनेट बैठक थी. जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है.
सोलर परियोजनाओं को मंजूरी
मोहन सरकार ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की योजना पर काम करने की बात कही है, जिसके लिए सरकार ने 800 मेगावाट बिजली से जुड़े तीन एजेंडों को पास कर दिया है. जिसमें 6 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना, 4 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना के अलावा 24 घंटे की 200 मेगावाट सोलर सह स्टोरेज परियोजना को शामिल किया गया है. इनकी स्थापना की जाएगी, यह परियोजनाएं एमपी में सोलर एनर्जी को बढ़ाने में उपयोगी साबित होगी. जिस पर मंत्रिपरिषद की बैठक में मुहर लगा दी गई है.
इसके अलावा स्पेस टेक नीति–2026 को भी मंजूर कर लिया गया है, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट मीटिंग से जुड़े फैसलों की जानकारी देते हुए यह बताया है. उन्होंने बताया कि स्पेस टेक नीति को मंजूरी मिलने से स्थानीय स्तर पर कवायद तेज होगी और इससे पांच साल में 1 हजार करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है. जिससे करीब 8 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.
इन फैसलों पर भी चर्चा
टेबलेट लेकर पहुंचे मंत्री
मोहन मंत्रिपरिषद की इस बैठक में सभी मंत्री आज टैबलेट लेकर पहुंचे थे, पहले मंत्री फाइलें लेकर आते थे, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक को डिजिटल कर दिया गया है, जहां टैबलेट में ही सारा रिकॉर्ड रहेगा और इसे ही देखकर उनके प्रस्तावों पर चर्चा होगी. बता दें कि इससे पहले मंत्रियों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए ते और उसकी जानकारी भी दी गई थी. ऐसे में आज सभी मंत्री कैबिनेट बैठक में टैबलेट लेकर गए थे.
