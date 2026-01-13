मोहन कैबिनेट ने बड़ी सोलर परियोजनाओं को दी मंजूरी, स्पेस टेक नीति भी पास, 1000 करोड़ का निवेश

Mohan Mantrimandal: मोहन कैबिनेट की बैठक में 800 मेगावाट सोलर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास किए गए हैं, इसके अलावा स्पेस टेक नीति–2026 को भी पास कर दिया गया है. इसके अलावा सरकार ने कई और अहम प्रस्तावों को भी मजूरी दी है. खास बात यह है कि सीएम मोहन समेत सभी मंत्री आज मंत्रिपरिषद की बैठक में टेबलेट लेकर पहुंचे थे, ऐसे में यह मोहन सरकार की एक तरह से पहली डिजिटल कैबिनेट बैठक थी. जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है.

सोलर परियोजनाओं को मंजूरी

मोहन सरकार ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की योजना पर काम करने की बात कही है, जिसके लिए सरकार ने 800 मेगावाट बिजली से जुड़े तीन एजेंडों को पास कर दिया है. जिसमें 6 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना, 4 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना के अलावा 24 घंटे की 200 मेगावाट सोलर सह स्टोरेज परियोजना को शामिल किया गया है. इनकी स्थापना की जाएगी, यह परियोजनाएं एमपी में सोलर एनर्जी को बढ़ाने में उपयोगी साबित होगी. जिस पर मंत्रिपरिषद की बैठक में मुहर लगा दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा स्पेस टेक नीति–2026 को भी मंजूर कर लिया गया है, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट मीटिंग से जुड़े फैसलों की जानकारी देते हुए यह बताया है. उन्होंने बताया कि स्पेस टेक नीति को मंजूरी मिलने से स्थानीय स्तर पर कवायद तेज होगी और इससे पांच साल में 1 हजार करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है. जिससे करीब 8 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

इन फैसलों पर भी चर्चा

साल 2026-27 की नई आबकारी नीति के लिए भी मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव रखा गया, जिस पर चर्चा की गई है.

रायसेन जिले के सुल्तानपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 115.99 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई.

मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 को भी मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दी.

राजगढ़ जिले की मोहनपुरा विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना के लिए भी सरकार ने 396.21 करोड़ रुपए पास किए.

रायसेन जिले के बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए भी 386.22 करोड़ का बजट पास किया गया.

टेबलेट लेकर पहुंचे मंत्री

मोहन मंत्रिपरिषद की इस बैठक में सभी मंत्री आज टैबलेट लेकर पहुंचे थे, पहले मंत्री फाइलें लेकर आते थे, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक को डिजिटल कर दिया गया है, जहां टैबलेट में ही सारा रिकॉर्ड रहेगा और इसे ही देखकर उनके प्रस्तावों पर चर्चा होगी. बता दें कि इससे पहले मंत्रियों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए ते और उसकी जानकारी भी दी गई थी. ऐसे में आज सभी मंत्री कैबिनेट बैठक में टैबलेट लेकर गए थे.

ये भी पढ़ेंः MP GK: मध्य प्रदेश के ये 6 जिले माने जाते हैं खास, दिलचस्प है यह जानकारी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!