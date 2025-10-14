Advertisement
मोहन कैबिनेट के फैसले: किसानों को सोयाबीन पर बड़ा फायदा, पेंशनर्स को मिलेगा DR

Mohan Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जहां एमपी के किसानों को सोयाबीन की खरीदी पर बड़ा फायदा मिलेगा, तो वहीं पेंशनर्स को भी दिवाली गिफ्ट मिला है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 14, 2025, 02:43 PM IST
मोहन कैबिनेट के फैसले

MP News: मोहन मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया और भावांतर योजना को मंजूरी दे दी है, जहां मार्केट रेट से कम सोयाबीन बिकने पर सरकार किसानों को बचा हुआ पैसा देगी. अगर किसानों को  मंडी रेट और एमएसपी के बीच नुकसान होता है तो उसका भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा. वहीं मोहन सरकार ने राज्य के पेंशनर्स के लिए भी बड़ा फैसला किया है, जहां डेढ़ लाख पेंशनर्स को पेंशन पर छठे और सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई राहत राशि को बढ़ाने के लिए भी मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसके अलावा भी सरकार की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए हैं. 

सोयाबीन की एमएसपी 

दरअसल,इस बार सोयाबीन की खरीदी से प्रदेश में भावांतर योजना फिर से लागू होने जा रही है. जहां सोयाबीन का एमएसपी 5328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, लेकिन कई बार कई बार मार्केट का रेट एमएसपी से कम होता है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसे में फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि किसानों का नुकसान ना हो इसकी जवाबदारी सरकार की है, इसलिए भावांतर योजना शुरू की गई है, जहां मंडियों का मॉडल रेट निकालेंगे और फिर उसके हिसाब से किसानों को भुगतान किया जाएगा. इसके लिए किसान भाइयों को भावांतर योजना में पंजीयन करवाना होगा. किसान भाई किसी भी रेट पर अपना सोयाबीन बेचें, लेकिन अगर वह एमएसपी से कम होगा तो उसका बचा हुआ भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा.

पेंशनर्स को फायदा 

वहीं सरकार ने  मध्य प्रदेश के डेढ़ लाख पेंशनर्स को भी दिवाली गिफ्ट दिया है, सरकार ने पेंशन एवं परिवार पेंशन में छठे और सातवें वेतनमान पर महंगाई राहत राशि का पैसा बढ़ाने का भी फैसला लिया है, जहां इसकी डिमांड लंबे समय से की जा रही थी, यानि पेंशनर्स को जो पेंशन दी जाएगी, उसमें छठे और सातवें वेतनमान का पैसा बढ़ाकर दिया जाएगा. त्योहार पर यह पेंशनर्स को बड़ी राहत मानी जा रही है. 

मोहन कैबिनेट के फैसले 

  • 2025-26 में कोदों कुटकी के उपार्जन के रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा. 
  • रेशम का लागत मूल्य बढ़ाकर 3.65 लाख प्रति एकड़ से 5 लाख प्रति एकड़ कर दिया है. 
  • वहीं 2023-24 के समर्थन मूल्य पर चमक विहीन गेहूं की प्रतिपूर्ति का अनुमोदन किया जाएगा. 
  • विधायक मधु वर्मा सीपीआर देने वाले आरक्षक अरुण भदौरिया को आउट आफ टर्न प्रमोशन मिलेगा. 

