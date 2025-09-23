मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश, MP को मिलेंगे दो थर्मल पावर प्लांट

MP News: मोहन कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं, मंगलवार की मीटिंग में महिला स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस और औद्योगिक विकास पर सरकार का फोकस दिखा है. जहां सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में अब तीन सेक्टर में हेलिकाप्टर सेवा पीपीपी मोड पर शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत मोहन सरकार 36 से ज्यादा शहरों में यह सुविधा देगी. वहीं मध्य प्रदेश में दो नए थर्मल पावर प्लांट लगाने का फैसला भी हो गया है, जहां 1320 मेगावाट के दो थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के अनूपपुर और बैतूल जिले में लगेंगे, यह एमपी के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है. सरकार ने सुमन सखी चैट बॉक्स भी लॉन्च कर दिया है.

मध्य प्रदेश में लगेंगे थर्मल पावर प्लांट

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में फिर बड़ा निवेश करने का फैसला किया है, जिसके तहत सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना में सारणी में 660 मेगावाट क्षमता के नए थर्मल प्लांट के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता दी है, इसके अलावा 11476 करोड़ रुपये की लागत से दूसरा थर्मल प्लांट भी विकसित किया जा रहा है, जो चचाई में लगेगा, इसमें 15 प्रतिशत लोन के साथ 660 मेगावाट की यूनिट स्थापित की जाएगी, बता दें कि इसके लिए पहले भी प्रयास हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब इसकी लागत बढ़ा दी है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पहले इस प्लांट की लागत 435 करोड़ रुपए थी जबकि अब इसकी लागत 11678 करोड़ रुपए हो गई है. साल 2030 तक इसे कमीशन करने के लिए कहा गया है. इस बार इसे समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा गया है.

