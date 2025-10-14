BJP विधायक को CPR देने वाले पुलिसकर्मी को आउटऑफ टर्म प्रमोशन, कैबिनेट से प्रस्ताव पास

Indore News: मध्य प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल के सिपाही अरुण सिंह भदौरिया को मोहन सरकार ने आउटऑफ टर्म प्रमोशन दिया है, इसके लिए मंगलवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया और उन्हें सीधा प्रमोशन मिला है, क्योंकि सिपाही अरुण सिंह भदौरिया इंदौर की राऊ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मधु वर्मा की सुरक्षा में थे, जहां उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया था, इस दौरान अरुण सिंह भदौरिया ने सावधानी दिखाते हुए तुरंत ही बीजेपी विधायक मधु वर्मा सीपीआर दिया था, जिससे उनकी जान बच सकी थी, वह लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे थे, लेकिन समय से सीपीआर मिलने की वजह से उनकी जान बच गई थी.

सीएम मोहन ने की थी तारीफ

बीजेपी विधायक को हार्टअटैक आने के बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सीएम मोहन यादव ने भी इंदौर पहुंचकर हालचाल जाना था, इसी दौरान उन्होंने सीपीआर देने वाले सिपाही अरुण सिंह भदौरिया की तारीफ की थी, उस वक्त सिपाही को 50 हजार रुपए नगद और प्रमोशन देने की बात कही गई थी. सीएम ने कहा था कि ऐसे ही जवान हमारी पुलिस का गौरव है, सीएम मोहन उनसे प्रभावित हुए थे.

मामला 2024 का है, बीजेपी विधायक मधु वर्मा अचानक बेहोश हुए थे, इस दौरान अरुण सिंह भदौरिया ने उन्हें सीपीआर दिया और तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया था, बीजेपी विधायक मधु वर्मा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें सीपीआर मिला तो उनकी सांस आ गई थी. बाद में उनका लंबे समय तक इलाज चला था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें लंबे इलाज के बाद आखिरकार उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी.

कैबिनेट से प्रस्ताव पास

वहीं मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सिपाही अरुण सिंह भदौरिया को आउटऑफ टर्म प्रमोशन देने का प्रस्ताव पास किया गया और उन्हें यह सम्मान अब मिल गया है. उन्हें अब सिपाही से हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट कर दिया गया है. जल्द ही गृह विभाग से इसका आदेश जारी होगा.

