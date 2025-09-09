मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: निकाय चुनाव में होगा बदलाव, जनता चुनेगी नगर पालिका अध्यक्ष

MP News: मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव प्रणाली में संशोधन होगा, इसका प्रस्ताव मोहन कैबिनेट ने पास कर दिया है. मंगलवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है, जहां प्रस्ताव में बताया गया कि अब नगरीय निकाय चुनावों में नगर पालिका-परिषद के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जहां जनता ही सीधे अध्यक्ष का चुनाव करेगी, पिछले चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू हुई थी, जिसमें अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों ने किया था. लेकिन मोहन कैबिनेट इसे बदलने पर मुहर लगा दी है. इसके अलावा मोहन मंत्रिमंडल ने कई और अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है, जिसमें 17 सितंबर को पीएम मोदी के एमपी दौरे को लेकर भी तैयारियों पर चर्चा हुई है.

मोहन कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव

दरअसल, मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में 'मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम' यानि निकाय चुनाव में बदलाव का प्रस्ताव पास कर दिया है. जिसके बाद यह प्रस्ताव पास करने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यह लागू हो जाएगा. जिसके बाद आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में जनता सीधे नगर पालिका-परिषद के अध्यक्ष के चुनाव करेगी. बता दें कि मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से हो रहा था, ऐसे में एमपी की कई नगर पालिका-परिषदों में अध्यक्षों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आने से स्थिति असमंजस में आ रही थी.

मोहन सरकार का यह फैसला उन नगर पालिका-परिषद के अध्यक्षों के लिए भी राहत भरा है, जिनके ऊपर अविश्वास का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में सरकार के इस फैसले से उन्हें भी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अध्यक्ष अब अपना कार्यकाल बिना किसी रोक टोक के कर पाएंगे.

सीएम मोहन करेंगे निगरानी

इसके अलावा 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पर्व पर भी चर्चा की गई है. सीएम मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को उनके प्रभार के जिलों की जानकारी दी है और अपने-अपने जिलों का दौरा करने के लिए भी कहा है. खास बात यह है कि सीएम मोहन यादव खुद लगातार पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे और उनका हेलिकॉप्टर किसी भी जिले में उतर सकता है. यानि एक तरह से सीएम मोहन किसी भी जिले में औचक निरीक्षण कर सकते हैं.

पीएम मोदी आएंगे एमपी

वहीं 17 सितंबर को इस अभियान की शुरुआत करने के लिए पीएम मोदी खुद मध्य प्रदेश के धार आएंगे. जहां सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलेगा और इसमें शहरों और गांवों को साफ बनाने का संकल्प लिया जाएगा. पीएम मोदी के आने को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं.

