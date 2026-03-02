Mohan Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट की किसानों को सौगात, 28000 करोड़ खर्च करेगी सरकार

Mohan Cabinet Meeting Barwani: सोमवार को बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. नागलवाड़ी स्थित शिखरधाम बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है. यहां भीलटदेव मंदिर की तलहटी पर बने 8 एकड़ के गार्डन में अस्थायी मंत्रालय बनाया गया था. यही पर कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई. जहां सभी सीएम मोहन यादव ने बैठक से पहले सभी मंत्रियों के साथ भीलटदेव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और उसके बाद बैठक शुरू की गई. बड़वानी जिले में आयोजित हुई इस कैबिनेट बैठक को कृषि मंत्रिपरिषद की बैठक नाम दिया गया था. ऐसे में इस बार किसानों के लिए अहम फैसले हुए हैं.

एमपी के सात जिलों पर खास फोकस

मोहन कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में आदिवासी अंचल के सात जिलों पर विशेष फोकस रखा गया है. सीएम मोहन यादव ने बताया था कि प्रदेश सरकार की छठी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में निमाड़ अंचल पर फोकस होगा. जहां बुरहानपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा और बड़वानी पर विशेष फोकस किया जाएगा और यहां कृषि से जुड़े मुद्दो पर चर्चा होगी.

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात

मोहन कैबिनेट ने किसानों को बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने 16 योजनाओं पर करीब 28 हजार करोड़ खर्च करने का फैसला किया है. जिसमें वरला-पानसेमल सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है. पानसेमल तहसील के 53 गांवों में भविष्य में लगभग 5500 हेक्टेयर सिंचाई होगी. अनुमानित लागत लगभग 12,008 करोड़ रुपए होगी. यह योजना बड़वानी जिले के लिए अहम मानी जा रही है.

इन योजनाओं पर खर्च होगा पैसा

दरअसल, कैबिनेट ने किसानों के कल्याण हेतु 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं को एकीकृत रूप से लागू करने का निर्णय लिया है. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत 3 योजनाएं रहेगी, जिसमें कुल व्यय 3,502 करोड़ रुपए होगा. इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 3 योजनाएं जिसमें 4,264 करोड़ का खर्च होगा. इसी तरह से पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की 4 योजनाएं रहेगी. जिसमें कुल व्यय लगभग 9,508 करोड़ होगा. मत्स्य (मछुआ कल्याण) विभाग की 2 योजनाओं पर 218.50 करोड़ खर्च होंगे. सहकारिता विभाग की 4 योजनाएं होगी, जिसमें 8,186 करोड़ का निवेश होगा. नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत 2 योजनाओं पर 2,080 करोड़. नर्मदा घाटी विकास योजना के तहत बड़वानी उद्यान माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत होगी. जिससे 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, इसकी अनुमानित लागत लगभग 800 करोड़ रुपए होगी.

मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

भावांतर योजना में सरसों फसल को शामिल करने को मंजूरी मिली.

बड़वानी शहर में किसानों के लिए आधुनिक नवीन कृषि उपज मंडी बनेगी.

मत्स्य पालन के लिए नई नीति बनेगी, जिसका फायदा मछली उत्पादन से जुड़े कारोबार में होगा.

बड़वानी जिले के भीलटदेव क्षेत्र को पर्यटन स्थल रूप में विकसित किया जाएगा.

सीनियर मंत्री फिर नहीं पहुंचे

खास बात यह है कि मोहन कैबिनेट की बैठक में दो सीनियर मंत्रियों की गैरमोजूदगी फिर से चर्चा का विषय बन गई है. नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सोमवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे. इन दोनों नेताओं ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. इसके अलावा उसी दिन सीएम मोहन यादव भी अमित शाह से मिले थे. लेकिन, अब दोनों नेताओं का एक बार फिर से कैबिनेट बैठक में न पहुंचना चर्चा का विषय बन गया है.

