Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /19 जुलाई को जगदीशपुर में होगी मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, UCC मसौदे पर लगेगी मुहर, जानें ड्राफ्ट की खास बातें

19 जुलाई को जगदीशपुर में होगी मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, UCC मसौदे पर लगेगी मुहर, जानें ड्राफ्ट की खास बातें

MP Cabinet Meeting Jagdishpur: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को भोपाल के जगदीशपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा.

Written ByPooja
Published: Jul 18, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:10 PM IST
19 जुलाई को जगदीशपुर में होगी मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, UCC मसौदे पर लगेगी मुहर, जानें ड्राफ्ट की खास बातें

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नरवर किले से 16वीं सदी की दुर्लभ तोप चोरी, झूठी निकली हथियारबंद बदमाशों की थ्योरी
Shivpuri News10 min ago
2
UCC Draft News1 hr ago
3
MP Primary Teacher Recruitment2 hrs ago
4
Sidhi news2 hrs ago
5
Dearness Relief (DR)3 hrs ago