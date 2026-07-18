/19 जुलाई को जगदीशपुर में होगी मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, UCC मसौदे पर लगेगी मुहर, जानें ड्राफ्ट की खास बातें

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MP Cabinet Meeting Jagdishpur: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. इसके एक दिन पहले 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर (पूर्व में इस्लामनगर) में कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद इसे 20 से 24 जुलाई तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा. इसके अलावा मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले दूसरे विधेयकों और प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी.
बता दें कि, 13 जुलाई को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने UCC पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दिया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिशों के साथ-साथ लोगों की राय (जन-परामर्श) को भी शामिल किया है.
UCC ड्राफ्ट की अहम बातें
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