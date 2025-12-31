मोहन सरकार फिर लेने जा रही 3500 करोड़ का कर्ज, चालू वित्त वर्ष में MP का कर्ज पहुंचा 53100 करोड़ रुपये

Mohan Government News: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार चालू वित्त वर्ष में एक बार फिर बाजार से 3500 करोड़ रुपये का नया कर्ज उठाने जा रही है. इस कर्ज के बाद 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज ₹53,100 करोड़ हो जाएगा. यह रकम रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के ज़रिए तीन किस्तों में ली गई है.

4 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का कर्ज

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही मध्य प्रदेश पर कुल 4.21 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था. हालांकि, सरकार का दावा है कि कोई भी नया कर्ज तय लोन लिमिट के अंदर ही लिया जा रहा है. रेवेन्यू के बारे में सरकार ने साफ किया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के पास 12,487.78 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस था. उस दौरान राज्य की कुल इनकम 2,34,026.05 करोड़ रुपये थी, जबकि खर्च 2,21,538.27 करोड़ रुपये था.

वित्त वर्ष 2023-24 में इतने करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस हुआ

वित्त विभाग का कहना है कि यह लोन तय फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (FRBM) फ्रेमवर्क की लिमिट में है, लेकिन बढ़ता कर्ज और ब्याज का बोझ भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती बन सकता है. रेवेन्यू के बारे में सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में उसे ₹12,487.78 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस हुआ, जिसमें रेवेन्यू ₹2,34,026.05 करोड़ और खर्च ₹2,21,538.27 करोड़ था. 2024-25 के लिए राज्य सरकार का रिवाइज्ड रेवेन्यू ₹2,62,009 करोड़ और खर्च ₹2,60,983 करोड़ रहने का अनुमान है. इस तरह पिछले वित्त वर्ष के लिए भी ₹1,025.91 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस बताया गया.

इससे पहले नवंबर में लिया था कर्ज

इससे पहले सरकार ने 11 नवंबर को हुए ऑक्शन के बाद 12 नवंबर को बाजार से कुल तीन कर्ज लिए थे. इनमें 1500-1500 करोड़ रुपये के दो कर्ज और 1000 करोड़ रुपये का एक अन्य कर्ज शामिल था. ये कर्ज क्रमशः 16 वर्ष, 22 वर्ष और 19 वर्ष की अवधि के लिए लिए गए थे. इन सभी कर्जों पर ब्याज का भुगतान सरकार को हर छह महीने में करना होगा. इसके अलावा 28 अक्टूबर को भी सरकार ने 5200 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. इसमें पहली किस्त 2700 करोड़ रुपये की थी, जिसे 21 वर्ष की अवधि के लिए लिया गया, जबकि दूसरी किस्त 2500 करोड़ रुपये की थी, जिसकी अवधि 22 वर्ष रखी गई थी.

