MP के 1 लाख कर्मचारियों को लग सकता है झटका, SC जाएगी MP सरकार, 400 करोड़ का मामला

MP News: मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है. क्योंकि वेतन कटौती केस में एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है. क्योंकि बताया जा रहा है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार के दौरान प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती के मामले में एमपी हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया था. उसमें उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जिन कर्मचारियों की सैलरी काटी गई है. उन्हें एरियर्स समेत पूरा पैसा लौटाया जाए. हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है.

क्या है एमपी के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा मामला

दरअसल, मध्य प्रदेश में 2018 से पहले तक कर्मचारी चयन मंडल से सरकारी पदों पर जिनकी भर्तियां होती थी. उनमें तृतीय और चतुर्थ वर्ग में आने वाले कर्मचारियों के लिए दो साल के प्रोबेशन पीरियड का नियम था. जहां नियुक्ति होने के बाद से ही कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिलनी शुरू हो जाती थी. लेकिन साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इस व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया. जहां सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर प्रोबेशन पीरियड को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया. इसके अलावा सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव करते हुए चार सालों में स्टाइपेंड देने का फैसला किया गया.

इस नियम में पहले साल में मूल वेतन का 70 प्रतिशत, दूसरे साल में मूल वेतन का 80 प्रतिशत. तीसरे साल में 90 प्रतिशत और चौथे साल में पूरा 100 प्रतिशत वेतन देने का फैसला किया गया. जबकि यह भी तय कर दिया गया कि जब तक कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हो जाता तब तक उन्हें सीनियर कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा.

एमपी हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

बीजेपी ने कमलनाथ सरकार की तरफ से लागू किए गए इस नियम को बदलने का वादा किया था. लेकिन, एमपी सरकार की तरफ से अब तक यह नियम नहीं बदला गया है. ऐसे में कर्मचारी संगठनों ने एमपी का हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और प्रोबेशन पीरियड 2 साल ही करने और पूरी सैलरी देने को लेकर याचिका लगाई. जहां एमपी हाईकोर्ट ने मामले में बड़ा फैसला सुनाया. जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस दीपक खोत की डिवीजन बेंच ने मामले में कहा कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से न केवल भेदभावपूर्ण है. बल्कि कर्मचारियों को वेतन कम देना भी नियम नहीं है. क्योंकि जब कर्मचारियों से काम पूरा लिया जा रहा है तो फिर उन्हें वेतन भी पूरा देना चाहिए. हाईकोर्ट ने इसे समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन मानते हुए कर्मचारियों को सामान वेतन और एरियर देना का फैसला सुनाया.

सु्प्रीम कोर्ट जाएगी एमपी सरकार

अब इस मामले में एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. क्योंकि एमपी हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी का हवाला दिया था. जिसमें कहा गया था कि एमपीपीएससी के तहत होने वाली नियुक्तियों में दो साल का प्रोबेशन पीरियड और सैलरी भी पूरी दी जाती है. तो फिर कर्मचारी चयन मंडल में यह अंतर क्यों हो रहा है. अब सरकार का कहना है कि एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती प्रक्रियाओं में अंतर है. एमपीपीएससी में प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार होता है, जबकि कर्मचारी चयन मंडल में केवल एक परीक्षा होती है. ऐसे में दोनों की चयन प्रक्रिया अलग है.

400 करोड़ मामला

अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इस अवधि में चयनित 1 लाख सरकारी कर्मचारियों को हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक एरियर के जो 400 करोड़ रुपए मिलने थे. वह फिलहाल अटक सकते हैं. क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा यह एरियर उस फैसले पर मायने रखेगा.

