Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

दिवाली से पहले MP के कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दे सकती है मोहन सरकार, DA-DAR मिलेगा !

DA Hike: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि मोहन सरकार डीए और डीआर के तौर पर सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही दिवाली गिफ्ट दे सकती है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 13, 2025, 03:35 PM IST
एमपी के कर्मचारियों को मिल सकता है दिवाली गिफ्ट
एमपी के कर्मचारियों को मिल सकता है दिवाली गिफ्ट

MP Govt Employees DA Hike: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ता यानि डीए और महंगाई राहत यानि डीआर की सौगात मिल सकती है. क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों बढ़ा दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी जल्द ही अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, इसके अलावा वह कर्मचारियों को एरियर भी दे सकती है, ऐसे में इसे एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली गिफ्ट माना जाएगा. क्योंकि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने भी इसकी मांग की है. जिससे माना जा रहा है कि जल्द ही यह ऐलान हो सकता है. 

एमपी सरकार बढ़ा सकती है डीए 

बताया जा रहा है कि एमपी के सरकारी कर्मचारियों ने भी यही मांग की है कि दीपावली से पहले उनका डीए और डीआर बढ़ा जाए. इसके अलावा कर्मचारियों ने त्योहारी सीजन में एडवांस राशि बढ़ाने की मांग भी की है. सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया पर विचार शुरू हो गया है, जहां जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है और पैसा बढ़ाया जा सकता है, अगर पैसा बढ़ाया जाता है तो यह मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा दिवाली गिफ्ट हो जाएगा. हालांकि अब तक इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुई है, लेकिन आमतौर पर जब केंद्र सरकार की तरफ से पैसा बढ़ाने का ऐलान होता है तो राज्य सरकारें भी इसी दिशा में काम करती हैं. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन MP के मालवा के लिए बनेगी लाइफ लाइन!, होंगे ये बड़े फायदे

58 प्रतिशत हो सकता है डीए 

फिलहाल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, ऐसे में अगर एमपी सरकार भी 3 प्रतिशत का इजाफा डीए में करती है तो फिर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हिसाब से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल सकता है. क्योंकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई के 2025 से ही ड्यू माना जा रहा है.

कर्मचारियों को होगा फायदा 

अगर मोहन सरकार पैसा बढ़ाने का ऐलान करती है तो इससे मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. क्योंकि कर्मचारी संगठनों का भी कहना है कि दिवाली से पहले घरों का खर्चा बढ़ जाता है, ऐसे में  आर्थिक राहत के साथ-साथ सरकार को महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान भी करना चाहिए, जिससे सरकारी कर्मचारियों को भी राहत मिल सके.

ये भी पढ़ेंः Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी आज सस्ता हुआ या महंगा, ये रहे 13 अक्टूबर के ताजा भाव

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

DA hikeMP Government Employees DA Hikemadhya pradesh news

