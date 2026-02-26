Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में अब आएगा सड़कों का मास्टर प्लान, मंत्री बोले-जितनी आबादी उतनी चौड़ी सड़क

MP News: मध्य प्रदेश में अब सड़कों का भी मास्टर प्लान आएगा. इस बात की जानकारी विधानसभा में लोकनिर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह की तरफ से दी गई है. उन्होंने बताया कि जितनी आबादी होगी उतनी ही चौड़ी सड़क होगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:06 AM IST
मध्य प्रदेश में आएगा सड़कों का मास्टर प्लान
मध्य प्रदेश में आएगा सड़कों का मास्टर प्लान

MP Govt News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब प्रदेश में सड़कों का मास्टर प्लान लाएगी. इस बात की जानकारी एमपी विधानसभा के बजट सत्र में लोकनिर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह की तरफ से दी गई है. उनका कहना था कि राज्य में सड़कों का मास्टर प्लान तैयार है. जिस हिसाब से आबादी होगी उसी हिसाब से सड़कों को भी चौड़ा किया जाएगा. इसके लिए बजट मॉड्यूल लागू किया गया है, जहां अब प्रदेश में एक सड़क एक ही योजना में स्वीकृत की जाएगी. बताया जा रहा है कि लोकनिर्माण विभाग की तरफ से सड़कों के मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है. 

भोपाल-इंदौर जैसे शहरों से शुरुआत 

माना जा रहा है कि सड़कों के मास्टर प्लान का काम भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े आबादी वाले शहरों से किया जाएगा. मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस काम के लिए भास्कराचार्य पोर्टल की मदद ली जा रही है. जिसमें कुछ समस्याएं भी हैं, इनमें सुधार किया जाएगा और थोड़ा सा समय लगेगा. उन्होंने बताया कि सड़कों का मास्टर प्लान लाने का नवाचार करने वाला मध्य प्रदेश लगभग पहला राज्य होगा. ऐसे में यह नवाचार राज्य के लोगों के काम आएगा. मंत्री ने बताया कि सड़कों के हिसाब से ही मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जहां हर सड़क को अलग हिसाब से रखा जाएगा. 

माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही इस दिशा में और जानकारी दे सकती है. दरअसल, बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में सड़कों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में अब सड़कों को चौड़ाईकरण पर काम किया जाएगा. 

मंत्री राकेश सिंह की तारीफ

एमपी विधानसभा में सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकभंवर सिंह शेखावत ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि मंत्री राकेश सिंह की कार्यशैली अच्छी है और वह सबको साथ लेकर चलते हैं. उन्होंने अब तक कई बजट भाषण सुने हैं, लेकिन मंत्री राकेश सिंह को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से तारीफ मिली है. 

