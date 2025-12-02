Advertisement
अनुपूरक बजट क्‍या होता है? कब पड़ती है इसकी जरूरत, क्या है मोहन सरकार के इसे पेश करने का बड़ा कारण

MP Supplementary Budget: मोहन सरकार शीतकालीन सत्र में ही अनुपूरक बजट भी पास करने जा रही है. ऐसे में यह जानना भी जरूरी होता है कि अनुपूरक बजट क्या होता है और क्यों इसकी जरुरत पड़ती है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 02, 2025, 01:01 PM IST
मोहन सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट
मोहन सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट

Mohan Sarkar Ke 2 Saal: मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ही मोहन सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करने जा रही है, जिसके हिसाब से मुख्य रूप से उन योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित करेगा, जिन पर अनुमानित बजट से अधिक खर्च की आवश्यकता है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में अनुपूरक बजट पेश कर देंगे. जिसके बाद सरकार आने वाले समय के लिए इस अनुपूरक बजट का उपयोग करेगी. वहीं मोहन सरकार 3 हजार से करोड़ के कर्ज के लिए ऑक्शन भी करेगी, जिसका भुगतान भी सरकार को कल होगा. ऐसे में यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि अनुपूरक बजट क्‍या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है. 

मोहन सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट 

यह मोहन सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट होगा, सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश के विकास कार्यों की गति बनाए रखने के लिए जरूरी है. कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे बुनियादी ढांचा विकास, ग्रामीण कनेक्टिविटी, शहरी सुविधाओं और सामाजिक योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान चाहिए, इसी वजह से सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से नई वित्तीय स्वीकृति लेने जा रही है. 

ये भी पढ़ेंः  MP में होगा मंत्रियों का परफार्मेंस रिव्यू, सीएम मोहन अफसरों से लेंगे प्लान

अनुपूरक बजट के साथ ही सरकार वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए 3 हजार करोड़ से अधिक के कर्ज की ऑक्शन कर रही है, यह कर्ज आरबीआई के जरिए उठाया जा रहा है, इस कर्ज का भुगतान कल किया होगा, तीनों ही कर्जों पर ब्याज का भुगतान हर छह महीने में होगा, जिसमें 3 जून और 3 दिसंबर के हिसाब से सरकार के अनुसार इस कर्ज की जरूरत विकास परियोजनाओं की फंडिंग और राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है. इस नए कर्ज के बाद चालू वित्त वर्ष 2024–25 में राज्य सरकार का कुल कर्ज बढ़कर लगभग 49,600 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. 

क्या होता है अनुपूरक बजट 

दरअसल, अनुपूरक बजट एक तरह का वित्तीय दस्तावेज होता है, जिसे राज्य या केंद्र सरकार तब पेश करती है, जब चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत बजट अनुमान किसी वजह से अपर्याप्त साबित हों, यानी जब सरकार को अतिरिक्त खर्च की जरूरत पड़ जाती है और यह खर्च पहले पारित बजट में शामिल न हो, तब विधानसभा या संसद से अतिरिक्त व्यय की मंजूरी लेने के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाता है, ताकि अगला वित्तीय बजट पेश होने तक सरकार इस राशि के जरिए योजनाओं का काम चला सके. 

ये भी पढ़ेंः MP में BJP का नया प्रयोग, हफ्ते में 5 दिन प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे 2-2 मंत्री

