MP में टीचर्स की बल्ले-बल्ले! मोहन यादव सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 1.25 लाख शिक्षकों का बढ़ गई सैलरी

MP Govt Teacher Salary Hike: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के टीचर्स को लेकर बड़ा फैसला किया है और कैबिनेट बैठक में चतुर्थ समयमान वेतनमान को मंजूरी मिल गई है. जानकारों का कहना है कि इस फैसले से राज्य के लगभग 1.25 लाख टीचर्स की सैलरी 5000 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकती है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Jan 13, 2026, 05:33 PM IST
MP Govt Teacher Salary Hike: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है और अब टीचर्स को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा, जिसकी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है. मोहन यादव सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से मध्य प्रदेश के लगभग सवा लाख टीचर्स को फायदा होगा. उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के लिए चतुर्थ समयमान वेतनमान को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, जिससे सहायक शिक्षक, शिक्षक और नवीन संवर्ग के शिक्षकों को उसका लाभ मिलेगा.

5000 रुपये हर महीने बढ़ जाएगी टीचर्स की सैलरी!

मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है. इस फैसले से समयमान वेतनमान से 322 करोड़ रुपये का भार सरकार पर आएगा. जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे और उनके वेतन में 5000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

ये भी पढ़ें- मोहन कैबिनेट ने बड़ी सोलर परियोजनाओं को दी मंजूरी, स्पेस टेक नीति भी पास, 1000 करोड़ का निवेश

संदीपनी विद्यालय को लेकर भी बड़ा फैसला

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में संदीपनी विद्यालय को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है. दूसरे चरण में 200 विद्यालय को कैबिनेट मंजूरी दी है. इस पर लगभग 3660 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इससे पहले 275 विद्यालय स्वीकृत हुई थी. दूसरे चरण में 200 विद्यालय की स्वीकृति दी गई है. इस तरह प्रत्येक विद्यालय पर 17 से 18 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

दो बड़े व्यापार मेलों को लेकर भी फैसला

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में दो बड़े व्यापार मेलों को लेकर भी फैसला लिया है. ग्वालियर के व्यापार मेले और उज्जैन के विक्रम महोत्सव व्यापार मेले 2026 को ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटर यान कर पर 50 प्रतिशत की छूट की मंजूरी कैबिनेट की ओर से दी गई है। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया है कि कैबिनेट की बैठक में तीन सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिससे कई इलाकों की सिंचाई क्षमता में विस्तार होगा और किसानों को लाभ होगा. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

