किसानों को 0% पर मिलता रहेगा लोन, 5 जिला अस्पतालों में बढ़ेंगे 800 बेड; मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला

Mohan Yadav Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें किसानों को जीरो प्रतिशत पर लोन जारी रखने और राज्य के 5 जिला अस्पतालों में 800 बेड बढ़ाने के अलावा 810 नए पदों पर भर्ती शामिल है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 23, 2025, 03:50 PM IST
Mohan Yadav Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं. इसमें राज्य के पांच जिला अस्पतालों में 800 बेड बढ़ाने और 810 नए पदों पर भर्ती भी शामिल है. इसके साथ ही राज्य के किसानों को सहकारी बैंकों से जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने की योजना को भी जारी रखने का फैसला किया गया है. कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है और बताया है कि री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है.

राज्य के 5 जिला अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड

उपमुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने राज्य के 5 जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने का फैसला किया है. इसमें टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के जिला अस्पताल शामिल हैं. इस फैसले के बाद टीकमगढ़ जिला अस्पताल में बेड की संख्या 300 से बढ़कर 500 हो जाएगी. इसके सात ही नीमच में 200 बेड से बढ़कर 400 बेड, सिंगरौली में 200 से बढ़कर 400 बेड, श्योपुर में 200 से बढ़कर 300 बेड और डिंडोरी में 100 से बढ़कर 200 बेड हो जाएंगे. इस निर्णय से आदिवासी एवं पिछड़े अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बल मिलेगा.

अस्पतालों मे होगी 810 नए मेडिकल स्टाफ की भर्ती

बेड बढ़ाने की मंजूरी के साथ ही कैबिनेट ने इन 5 जिलों के जिला अस्पतालों में 810 मेडिकल स्टाफ बढ़ाने का भी फैसला किया है. इन पांच जिला अस्पतालों में 543 नियमित पद पर भर्ती होगी, जबकि संविदा पर 4 कर्मचारी रखे जाएंगे. इसके अलावा आउटसोर्सिंग के 263 पदों को भरा जाएगा. इस पर सरकार को हर साल अनुमानित 39.50 करोड़ का खर्च आएगा.

किसानों के लिए शून्य ब्याज पर लोन योजना जारी

मोहन यादव सरकार ने किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. राज्य के किसानों को सहकारी बैंकों के जरिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की योजना को भी जारी रखने का फैसला किया है. इसके बाद वर्ष 2025-26 में किसानों को ₹3 लाख तक का लोन शून्य प्रतिशत ब्याज पर देने की योजना जारी रहेगी. योजना के तहत ₹23,000 करोड़ रुपये वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. बता दें कि यह लोन साल 2012-13 से दिया जा रहा है. इसके साथ ही सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने हेतु लागत घटाने पर निरंतर कार्यरत है.

री-डेंसिफिकेशन नीति में संशोधन

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट बैठक में री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी-2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है. इसके तहत अब भूमि निवर्तन कलेक्टर गाइडलाइन के 100 प्रतिशत मूल्य पर होगा, जो पहले 60 प्रतिशत मूल्य पर हो रहा था. संबंधित शहर में भूमि निवर्तन से प्राप्त राशि से उसी शहर के विकास कार्य किए जा सकेंगे. संशोधन से शहरी विकास कार्यों की गति और क्षमता दोनों में वृद्धि होगी. इसके साथ ही सागर जिले के मालथोन में नया सिविल न्यायालय स्थापित होगा. इसके लिए 7 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इससे क्षेत्रीय स्तर पर न्यायिक सेवाओं की सुलभता बढ़ेगी.े

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु डैशबोर्ड आधारित मूल्यांकन

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रणाली लागू होगी. उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रथम पुरस्कार ₹1 करोड़, द्वितीय ₹75 लाख दिया जाएगा. जिलों के सुधार हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन होगा. योजना पर ₹19.10 करोड़ का कुल और ₹3.82 करोड़ प्रतिवर्ष का व्यय अनुमानित है.

