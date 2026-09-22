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MP कैबिनेट का बड़ा फैसला: विकास कार्यों के लिए ₹13,790 करोड़ मंजूर; 140 विधानसभाओं में बनेंगे 'मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स'

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की 22 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में बुनियादी ढांचे, कृषि विस्तार और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को नई गति देने के उद्देश्य से लगभग 13 हजार 790 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट बैठक में खिलाड़ियों और खेलों के विकास, किसानों, युवाओं, न्यायिक व्यवस्था और आम नागरिकों से जुड़े कई दूरगामी और जनहितैषी निर्णय लिए गए.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 22, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:24 PM IST
MP कैबिनेट का बड़ा फैसला: विकास कार्यों के लिए ₹13,790 करोड़ मंजूर; 140 विधानसभाओं में बनेंगे 'मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स'

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