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छात्रों के लिए CM मोहन यादव ने खोला खजाना, कैबिनेट बैठक में 2191 करोड़ रुपये की मंजूरी; मिलेगी मुफ्त साइकिल

Free Bicycle Distribution Scheme: निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना के तहत छठी के छात्रों को 18 इंच वाली साइकिल और कक्षा 9वीं के छात्रों को 20 इंच वाली साइकिल दी जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-छात्राओं को कहीं भी फॉर्म या आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Apr 22, 2026, 05:24 PM IST
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छात्रों के लिए CM मोहन यादव ने खोला खजाना, कैबिनेट बैठक में 2191 करोड़ रुपये की मंजूरी; मिलेगी मुफ्त साइकिल

Free Bicycle Distribution Scheme: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छात्रों को बड़ी सौगात दी है और कैबिनेट बैठक में स्कूली छात्रों को मुफ्त साइकिल वितरण योजना के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है. मोहन यादव कैबिनेट ने छठी और 9वीं क्लास के छात्रों के लिए निःशुल्क साइकिल योजना के विस्तार को मंजूरी दी है और वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर रखने के लिए 990 करोड़ रुपये के बजट आवंटन किया है. इसके साथ ही सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के वेतन भत्ते, कार्यालयीन व्यय और संस्थानों का सृदृढ़ीकरण से संबंधित 8 योजनाओं के संचालन के लिए 1200 करोड़ 44 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है.

2004-05 से चल रही है मुफ्त साइकिल योजना

बता दें कि निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना मध्यप्रदेश में साल 2004-05 से संचालित की जा रही है. निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना स्कूल में नामांकन बढ़ाना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है. इस योजना के तहत उन छात्रों को साइकिल दी जाती है, जो 2 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी से स्कूल आते हैं. यानी जिन छात्रों के गांव में शासकीय माध्यमिक/हाईस्कूल नहीं है और उन्हें पढ़ाई के लिए दूसरे गांव या शहर के शासकीय स्कूल में जाना पड़ता है तो उन्हें निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत साइकिल दी जाती है. इस योजना के तहत जाति या आय का कोई बंधन नहीं है.

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छात्रों को कैसे मिलेगी मुफ्त साइकिल?

निःशुल्क साइकिल के लिए छठी और 9वीं क्लास में पढ़ने वाले सभी छात्र और छात्राएं पात्र हैं. हालांकि, योजना में निःशुल्क साइकिल केवल उन्ही छात्रों को दिया जाता है, जिनके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है. इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-छात्राओं को कहीं भी मध्य प्रदेश निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का फॉर्म या आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. स्कूल के प्राचार्य या अन्य प्रभारी द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में पात्र विद्यार्थियों की सूची बना कर मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग को ऑनलाइन माध्यम से भेजनी होती है. इसके बाद विभाग द्वारा लाभार्थी विद्यार्थियों में निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जाता है. इस योजना के तहत छठी के छात्रों को 18 इंच वाली साइकिल और कक्षा 9वीं के छात्रों को 20 इंच वाली साइकिल दी जाती है.

ये भी पढ़ें- मोहन कैबिनेट की किसानों को बड़ी सौगात, मिलेगा 4 गुना मुआवजा, उज्जैन को मिला गिफ्ट

मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 24 करोड़ रुपये

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तृतीय चरण को तीन वर्ष के संचालन के लिए 23 करोड़ 90 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. साथ ही लोक सेवा प्रबंधन विभाग को अग्रिम कार्यवाही तथा प्रक्रिया निर्धारण कर नियमों एवं निर्देशों को जारी कर क्रियान्वयन के लिये अधिकृत किया गया है.

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