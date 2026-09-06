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दुबई में MP का निवेश मिशन, CM मोहन यादव करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स से संवाद, AIM Congress 2026 में रखेंगे राज्य का विजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल चार दिवसिय वैश्विक निवेश दौरे पर दुबई पहुंचा. दौरे का उद्देश्य प्रदेश में विदेशी निवेश, औद्योगिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है. AIM Congress 2026 में प्रतिनिधिमंडल एमपी के निवेश अवसरों और विकास मॉडल को वैश्विक मंच पर पेश करेगा.

Written ByZee News DeskEdited ByPooja
Published: Sep 06, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:18 PM IST
दुबई में MP का निवेश मिशन, CM मोहन यादव करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स से संवाद, AIM Congress 2026 में रखेंगे राज्य का विजन

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