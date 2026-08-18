/साइंस-टेक्नोलॉजी में बदलेगी MP की सूरत, मोहन सरकार का ₹734 करोड़ का बजट; मंत्री बोले- कांग्रेस शासनकाल में बजट था 6 करोड़

मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने इस क्षेत्र का कुल बजट बढ़ाकर 734 करोड़ रुपये कर दिया है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 492 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की जाएंगी. कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सरकार का मुख्य फोकस प्रदेश को तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे ले जाना है. उन्होंने पहले की कांग्रेस सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में साइंस और टेक्नोलॉजी का बजट महज 6 करोड़ रुपये हुआ करता था, जबकि भाजपा सरकार ने इसमें बहुगुणित बढ़ोतरी कर राज्य के तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का रोडमैप तैयार किया है.