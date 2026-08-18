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साइंस-टेक्नोलॉजी में बदलेगी MP की सूरत, मोहन सरकार का ₹734 करोड़ का बजट; मंत्री बोले- कांग्रेस शासनकाल में बजट था 6 करोड़

विज्ञान-प्रौद्योगिकी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 अगस्त को बड़ा फैसला किया, जिसके अनुसार राज्य सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों के लिए 492 करोड़ से अधिक की योजनाएं संचालित करेगी. साइंस-टेक्नोलॉजी के लिए राज्य सरकार का बजट 734 करोड़ रुपये है, जो कांग्रेस शासनकाल में महज 6 करोड़ रुपये हुआ करता था.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 18, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:15 PM IST
साइंस-टेक्नोलॉजी में बदलेगी MP की सूरत, मोहन सरकार का ₹734 करोड़ का बजट; मंत्री बोले- कांग्रेस शासनकाल में बजट था 6 करोड़

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