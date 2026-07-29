मूंग खरीद की मांग को लेकर आंदोलन तेज, भोपाल में हजारों किसानों का डेरा, CM हाउस घेरने की तैयारी

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है. मूंग की 100% खरीद और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर शहर आए लगभग दो हजार किसान मंगलवार रात भर होशंगाबाद रोड पर डटे रहे. हालांकि, मंगलवार देर रात किसान प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई. प्रशासन ने किसानों से विरोध प्रदर्शन वापस लेने और एक हफ्ते का समय देने का आग्रह किया था, जिसे किसान नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया और बुधवार सुबह मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान किया है.
CM हाउस घेरने की तैयारी
किसान स्वराज संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कहा है कि जब तक ई-टोकन सिस्टम खत्म नहीं किया जाता और पूरी मूंग की फसल की खरीद के बारे में लिखित फैसला नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा. किसानों ने चेतावनी दी है कि वे बुधवार सुबह मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. इस बड़े विरोध-प्रदर्शन का भोपाल में ट्रैफिक और शिक्षा व्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है. होशंगाबाद रोड और एम्स, बंसल प्लाजा और कटारा हिल्स के पास के रास्तों पर लगभग 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया. हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को ट्रैफिक नर्मदापुरम रूट की ओर डायवर्ट करना पड़ा, जबकि नर्मदापुरम रोड पर स्थित कई प्राइवेट स्कूलों ने छात्रों की सुरक्षा के लिए छुट्टी घोषित कर दी है.
कृषि मंत्री ऐदल सिंह ने केंद्र को लिखा पत्र
यह प्रदर्शन तब उग्र रुप ले लिया जब किसान प्रतिनिधिमंडल और कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के बीच बातचीत बेनतीजा रही. हालांकि मंत्री ने सोशल मीडिया पर सकारात्मक चर्चा का दावा किया, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे. इतना ही नहीं मंत्री कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के लिए खरीद लक्ष्य को 4.54 लाख टन से बढ़ाकर 8.06 लाख टन करने की मांग की है.
क्या है किसानों की मांगे
किसानों की प्रमुख मांगों में मूंग की 100 प्रतिशत सरकारी खरीदी, खाद वितरण में ई-टोकन व्यवस्था समाप्त करना, कम बारिश के दौरान पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना और भावांतर योजना को खत्म करना शामिल है. इन मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं. इसी बीच खाद वितरण की 'ई-विकास' प्रणाली को चुनौती देने वाली कृषि आदान विक्रेता संघ की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है.
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