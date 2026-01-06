Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3065174
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में भीषण ठंड के चलते इन 24 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, आंगनबाड़ियां भी रहेगी बंद

MP Schools Closed: मध्य प्रदेश में ठंड की वजह से 24 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं. इसके अलावा कुछ जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश में ठंड की वजह से स्कूलों की छुट्टियां
मध्य प्रदेश में ठंड की वजह से स्कूलों की छुट्टियां

Schools Closed in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में ठंड की वजह से फिलहाल स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है. कई जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा भी छाया हुआ है, जिसके चलते वाहनों का आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रभाव और बढ़ सकता है, ऐसे में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई जिलों के प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं. जबकि सीनियर क्लासों में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है. मंगलवार को भी मध्य प्रदेश में तेज शीतलहर का असर जारी है. 

मध्य प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां

मध्य प्रदेश के 24 जिलों में घने कोहरे और तेज सर्दी की वजह से स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं. जबकि 6 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है. बाकि के बचे हुए 25 जिलों में फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह का आदेश नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि मंगलवार को यहां भी आदेश आ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी है, प्रदेश भर में तेज शीतलहर पढ़ रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः MP में आज पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली सर्दी, नौगांव में पारा 2.5°C... 5 जिलों में अलर्ट

इन जिलों में स्कूलों की छुट्टियां 

इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रायसेन, मंदसौर, शाजापुर, विदिशा, ग्वालियर, मंडला, डिंडौरी, रतलाम, नीमच, राजगढ़, जबलपुर, दमोह, बैतूल, छतरपुर, झाबुआ, सीधी,  अशोकनगर, रायसेन, आगर मालवा, भिंड, हरदा, टीकमगढ़ जिलों में स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं. इन जिलों में आंगनबाड़ियां भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि ज्यादातर जिलों में स्कूलों की छुट्टियां केवल नर्सरी से 5वीं क्लास तक की ही गई हैं. 

वहीं कुछ जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, सुबह 10 बजकर 30 मिनट से ही स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं. मौसम विभाग ने फिलहाल बच्चों की सेहत को लेकर सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं. इसलिए स्कूलों में छुटियां रखी गई हैं.

ये भी पढ़ेंः बढ़ती ठंड से भोपाल के लोगों को राहत, ओस और नमी से हवा साफ, घट गया AQI 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp schools closedsevere cold in mpCold Wave in MP

Trending news

raipur news
ट्रेन के लंबे सफर से मिलेगी छुट्टी... रायपुर-मुंबई-जयपुर का सफर होगा सुपरफास्ट
raipur news
छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रमोशन की बहार: 17 एएसआई बने SI, आदेश जारी, देखिए लिस्ट...
chhattisgarh news
ब्रश करते समय फटी गर्दन की नस, गुब्बारे की तरह सूज गया गला, छग में पहला ऐसा मामला
sagar news
पहला जिला जहां ट्रैफिक कंट्रोल अब महिलाओं के हाथ में! 'लेडी सिंघम' संभालेंगी चौराहा
mp news
CM मोहन ने निभाया अपना वादा, क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की नौकरी बहाल, 13 साल बाद
Jyotiraditya Scindia
शादी कब करेंगे महाआर्यमन सिंधिया? पार्टनर को लेकर कह दी ये बात, रोड शो में लगी चोट
Betul Bus Accident
बैतूल में भीषण सड़क हादसा, भोपाल-नागपुर NH पर पलटी यात्री बस, 15 यात्री घायल
Burhanpur Wedding
हाथ में तलवार...सिर पर साफा, बुरहानपुर में निकली अब तक की सबसे अनोखी बारात
kubeshwar Dham
RSS की तुलना भगवान शिव से करने के मामले में प्रदीप मिश्रा पर क्या बोले पूर्व सीएम?
guna news
गुना में खाकी पर खूनी हमला, NH-46 पर आंखों में मिर्ची झोंककर बरसाईं लाठियां