MP में भीषण ठंड के चलते इन 24 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, आंगनबाड़ियां भी रहेगी बंद

Schools Closed in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में ठंड की वजह से फिलहाल स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है. कई जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा भी छाया हुआ है, जिसके चलते वाहनों का आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रभाव और बढ़ सकता है, ऐसे में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई जिलों के प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं. जबकि सीनियर क्लासों में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है. मंगलवार को भी मध्य प्रदेश में तेज शीतलहर का असर जारी है.

मध्य प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां

मध्य प्रदेश के 24 जिलों में घने कोहरे और तेज सर्दी की वजह से स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं. जबकि 6 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है. बाकि के बचे हुए 25 जिलों में फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह का आदेश नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि मंगलवार को यहां भी आदेश आ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी है, प्रदेश भर में तेज शीतलहर पढ़ रही है.

इन जिलों में स्कूलों की छुट्टियां

इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रायसेन, मंदसौर, शाजापुर, विदिशा, ग्वालियर, मंडला, डिंडौरी, रतलाम, नीमच, राजगढ़, जबलपुर, दमोह, बैतूल, छतरपुर, झाबुआ, सीधी, अशोकनगर, रायसेन, आगर मालवा, भिंड, हरदा, टीकमगढ़ जिलों में स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं. इन जिलों में आंगनबाड़ियां भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि ज्यादातर जिलों में स्कूलों की छुट्टियां केवल नर्सरी से 5वीं क्लास तक की ही गई हैं.

वहीं कुछ जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, सुबह 10 बजकर 30 मिनट से ही स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं. मौसम विभाग ने फिलहाल बच्चों की सेहत को लेकर सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं. इसलिए स्कूलों में छुटियां रखी गई हैं.

