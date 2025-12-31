Advertisement
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS और IPS अफसर हुए प्रमोट, भोपाल-इंदौर कलेक्टर अब बने सचिव

MP News-मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक और पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और गृह विभाग द्वारा बुधवार देर शाम जारी इन आदेशों में आईएएस और आईपीएस कैडर के कई बड़े नाम शामिल हैं. 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 31, 2025, 10:48 PM IST
Administrative reshuffle in MP-मध्यप्रदेश में नए साल से पहले बुधवार देर शाम कई अधिकारियों और अफसरों का प्रमोशन किया है. सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में 16 आईएएस अफसरों को सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है. आदेश के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने सचिव के पद पर कार्यरत एम सेल्वेंद्रन को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है. वहीं गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में आशुतोष राय को स्पेशल डीजी और जबलपुर आईजी प्रमोद वर्मा को एडीजी के पद पर प्रमोट किया गया है. आशुतोष राय को विशेष पुलिस महानिदेशक आजका पीएचक्यू पदस्थ किया गया है.

16 आईएएस सचिव पद पर पदोन्नत
16 आईएएस अफसर को सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है. इन अधिकारियों में अनय द्विवेदी, भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तरुण राठी, कर्मवीर शर्मा, भास्कर लक्षकार, अभिजीत अग्रवाल, आशीष सिंह, छोटे सिंह, दिनेश श्रीवास्तव, सपना निगम, दीपक कुमार सक्सेना, राम प्रताप सिंह जादौन, बसंत कुर्रे, सुरेश कुमार, चंद्रेशेखर वालिम्बे, शीलेंद्र सिंह इस सूची में शामिल है. 

11 कलेक्टर सहित 24 आईएएस अपर सचिव बने
वहीं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में 24 आईएएस अफसरों को अपर सचिव के पद पर प्रमोट किया गया है. इसमें 11 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं. जिन अधिकारियों को अपर सचिव के पद पर प्रमोट किया गया है, उन सभी की पदस्थापना यथावत रखी गी है. इन अधिकारियों में धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, नरसिंहपुर कलेक्टर रजनी सिंह, नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना, सतना कलेक्टर सतीश कुमार एस, मंडला कलेक्टर सोमेश मिश्रा, सागर कलेक्टर संदीप जी आर, राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा, जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पांढुर्णा कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ, गुना कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल शामिल हैं. 

वहीं ऊर्जा विकास निगम के एमडी अमन बीर सिंह बैंस, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी मयंक अग्रवाल, मध्य प्रदेश खनिज निगम के प्रबंध संचालक फ्रैंक नोबल ए, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी एस कृष्ण चैतन्य, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनूप कुमार सिंह, ओएसडी सह आयुक्त भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी उमा महेश्वरी आर, अपर सचिव मुख्यमंत्री विकास मिश्रा, अपर सचिव लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग अजय श्रीवास्तव, सचिव जनजातीय प्रकोष्ठ राज भवन मीनाक्षी सिंह, अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास विभाग कैलाश वानखेड़े, अपर आयुक्त राजस्व जबलपुर संभाग अमर बहादुर सिंह, अपर परियोजना संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मनीषा सेंतिया, अपर सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग रूही खान के नाम शामिल हैं.

15 आईएएस अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नती
9 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर 15 आईएएस अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत किया गया है. इन अधिकारियों में अभिलाष मिश्रा, रोहित सिसोनिया, राहुल नामदेव धोटे, अंकिता धाकरे, योगेश तुकाराम भरसट, विवेक कुमार, डॉ. परीक्षित संजय राव झाडे, डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, गुरु प्रसाद, कुमार सत्यम, दिव्यांक सिंह, डॉ. शेर सिंह मीना, अंजू अरुण कुमार, देवेंद्र कुमार नागेंद्र, मनोज कुमार सरयाम.

इन अफसरों को बनाया गया डीआईजी
इसके साथ ही गृह विभाग के आदेश के अनुसार डीआईजी साइबर निरंजन बी वायंगणकर को आईजी साइबर पुलिस मुख्यालय पदस्थ किया गया है. ए शियास को आईजी साइबर पुलिस मुख्यालय और ललित शाक्यवार को आईजी शिकायत और मानव अधिकार पुलिस मुख्यालय के पद पर पदस्थ किया है. वहीं इन अधिकारियों में राकेश सगर, राघवेंद्र सिंह बेलवंशी, किरण लता केरकेट्टा, मनोज कुमार राय, रियाज इकबाल, राहुल कुमार लोढा, सिमाला प्रसाद, असित यादव, मयंक अवस्थी, विवेक सिंह, कुमार प्रतीक, शिवदयाल, शैलेंद्र सिंह चौहान को डीआईजी पद पर प्रमोट किया गया है. 

