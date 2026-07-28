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MP के छात्रों को बड़ा तोहफा, 68 कॉलेजों में AI और फिनटेक कोर्स की होगी फ्री पढ़ाई! CM मोहन ने की घोषणा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और 13 स्वशासी महाविद्यालयों (कुल 68 कॉलेजों) में AI और AI के साथ फिनटेक में ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स पूरी तरह से मुफ्त शुरू किए जा रहे हैं.

Written ByAnil NagarEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 28, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:14 PM IST
MP के छात्रों को बड़ा तोहफा, 68 कॉलेजों में AI और फिनटेक कोर्स की होगी फ्री पढ़ाई! CM मोहन ने की घोषणा

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Anil Nagar

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अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

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