MP के छात्रों को बड़ा तोहफा, 68 कॉलेजों में AI और फिनटेक कोर्स की होगी फ्री पढ़ाई! CM मोहन ने की घोषणा

AI और फिनटेक कोर्स की निशुल्क पढ़ाई

मुख्यमंत्री मोहन ने बताया कि इस पहल के जरिए छात्रों को आधुनिक तकनीकी कौशल पर आधारित ट्रेनिंग दी जाएगी. कॉलेजों में कराए जाने वाले इस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. शुरुआती ट्रेनिंग का लक्ष्य 1,000 छात्र था, जिसे इस साल दोगुना कर दिया गया है. इस सर्टिफिकेट कोर्स का मुख्य मकसद छात्रों को इंडस्ट्री की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से तैयार करना है, ताकि वे नई तकनीकों का असरदार ढंग से इस्तेमाल करके इनोवेशन और डिजिटलाइजेशन के दौर में अहम भूमिका निभा सकें.