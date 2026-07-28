MP के छात्रों को बड़ा तोहफा, 68 कॉलेजों में AI और फिनटेक कोर्स की होगी फ्री पढ़ाई! CM मोहन ने की घोषणा

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मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को रोजगार के मौकों से जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि प्रदेश के 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और 13 स्वशासी महाविद्यालयों (कुल 68 कॉलेजों) में एआई और फिनटेक विथ एआई ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई पूरी तरह नि:शुल्क कराई जाएगी.
MP के छात्रों को बड़ा तोहफा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि IIT दिल्ली की मदद से छात्रों को आधुनिक तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा. छात्रों को रोजगार-केंद्रित शिक्षा देने के लिए राज्य भर के सरकारी कॉलेजों में नौकरी-उन्मुख कोर्स शुरू करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं. उच्च शिक्षा विभाग AI और फिनटेक में ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर रहा है. सरकारी कॉलेजों में परंपरागत पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे छात्रों को 2026-27 शैक्षणिक सत्र से यह सुविधा मिलेगी.
AI और फिनटेक कोर्स की निशुल्क पढ़ाई
मुख्यमंत्री मोहन ने बताया कि इस पहल के जरिए छात्रों को आधुनिक तकनीकी कौशल पर आधारित ट्रेनिंग दी जाएगी. कॉलेजों में कराए जाने वाले इस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. शुरुआती ट्रेनिंग का लक्ष्य 1,000 छात्र था, जिसे इस साल दोगुना कर दिया गया है. इस सर्टिफिकेट कोर्स का मुख्य मकसद छात्रों को इंडस्ट्री की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से तैयार करना है, ताकि वे नई तकनीकों का असरदार ढंग से इस्तेमाल करके इनोवेशन और डिजिटलाइजेशन के दौर में अहम भूमिका निभा सकें.
युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर
बता दें कि राज्य के कुल 68 कॉलेजों में AI और AI के साथ फिनटेक में सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाएंगे. इनमें 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और 13 स्वशासी महाविद्यालयों के नाम शामिल हैं. इस कोर्स के जरिए छात्र बैंकिंग, फिनटेक कंपनियों, IT सेक्टर, स्टार्ट-अप और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस में रोजगार के बेहतर अवसर पा सकते हैं.
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