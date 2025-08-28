MP में बंपर मूंग खरीदी, हर दिन 100 करोड़ ट्रांसफर, फिर भी किसानों को 10 दिन की देरी!

Moong Kharidi: मध्य प्रदेश में इस साल मूंग का दोगुना उपार्जन हुआ है, प्रदेश सरकार ने 3.51 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी का लक्ष्य रखा था, लेकिन राज्य सरकार ने 7.65 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी है, जो 4.14 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है, इससे सरकार पर 3594 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ आया है, ऐसे में किसानों को मूंग की भुगतान भी समय से नहीं हो पा रहा है, करीब 10 दिन तक का इंतजार तो किसानों को करना पड़ रहा है. क्योंकि मूंग खरीदी बंद हुए अब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन करीब 33 हजार किसानों को लगभग 800 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हो पाया है, सरकार का कहना है कि हर दिन 100 करोड़ रुपये ट्रांसफर हो रहे हैं, जिससे किसानों को पूरा भुगतान मिलने में अभी 7 से 10 दिन का समय और लग सकता है. हालांकि कई जिलों में अमानक मूंग मिलने की शिकायतें भी सामने आई हैं.

एमपी के इन जिलों में अमानक मूंग

बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अमानक मूंग मिली है, जिसमें नर्मदापुरम, रायसेन, सागर और जबलपुर जिला शामिल है, यहां मूंग की गुणवत्ता जांच के दौरान सही नहीं पाई गई है, ऐसे में यहां भी पेमेंट अटक सकता है. क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर किसी जिले में 2 से 3 हजार क्विंटल के बीच मूंग अमानक पाई जाती है तो फिर वहां का पूरा स्टेक ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, भले ही बाकि किसानों की उपज सही हो. ऐसी स्थिति में सभी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस प्रक्रिया के चलते इन जिलों के सैकड़ों किसानों का पेमेंट भी फंस गया है, अनुमान है कि करीब 200 से 250 करोड़ रुपये का भुगतान केवल इस कारण अटक सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः 27% OBC आरक्षण पर नई रणनीति! CM मोहन ने बुलाई कांग्रेस-सपा और BJP की सर्वदलीय बैठक

कई किसानों को स्लॉट नहीं मिले

इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आई है कि 90 हजार से किसान इस बार समर्थन मूल्य पर मूंग की बिक्री नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन्हें मूंग खरीदी के लिए स्लॉट ही नहीं मिल पाए थे. मूंग बेचने के लिए मध्य प्रदेश में 3.62 लाख किसानों की तरफ से रजिस्ट्रेशन कराया गया था. लेकिन खरीदी केवल 2.72 लाख किसानों से ही की गई थी. इसलिए 90 हजार किसान स्लॉट नहीं मिलने से मूंग खरीदी नहीं कर पाए थे. इस बार खरीदी का समय भी असामान्य रहा, पहली बार खरीदी बरसात के बीच हुई, जिससे कई केंद्रों पर मूंग भीग गई और गुणवत्ता प्रभावित हुई।. 21 जुलाई के बाद स्लॉट बुकिंग बंद कर दी गई, जिससे हजारों किसान अपनी फसल लेकर मंडियों तक पहुंच ही नहीं पाए.

हालांकि बताया जा रहा है कि किसान संघ की तरफ से मूंग खरीदी का पूरा स्टेक कैंसिल करने पर किसान संघ ने सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जिस किसान की मूंग अमानक नहीं हैं उसका भी पैमेंट रुक रहा है. इसलिए पूरा स्टेक करना सही नहीं है, किसानों को उनका भुगतान मिलना चाहिए.

ये भी पढ़ेंः रात का सपना सुबह हुआ सच, MP में जमीन से निकली भगवान गणेश-नंदी महाराज की मूर्तियां!

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!