MP में बंपर मूंग खरीदी, हर दिन 100 करोड़ ट्रांसफर, फिर भी किसानों को 10 दिन की देरी!
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2899576
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में बंपर मूंग खरीदी, हर दिन 100 करोड़ ट्रांसफर, फिर भी किसानों को 10 दिन की देरी!

Moong Purchased: मूंग खरीदी में इस साल मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि सरकार ने मूंग खरीदी का जो लक्ष्य रखा था उससे दोगुनी खरीदी हुई है. जिससे अब किसानों को भुगतान में देरी हो रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश में बंपर मूंग खरीदी
मध्य प्रदेश में बंपर मूंग खरीदी

Moong Kharidi: मध्य प्रदेश में इस साल मूंग का दोगुना उपार्जन हुआ है, प्रदेश सरकार ने 3.51 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी का लक्ष्य रखा था, लेकिन राज्य सरकार ने 7.65 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी है, जो 4.14 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है, इससे सरकार पर 3594 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ आया है, ऐसे में किसानों को मूंग की भुगतान भी समय से नहीं हो पा रहा है, करीब 10 दिन तक का इंतजार तो किसानों को करना पड़ रहा है. क्योंकि मूंग खरीदी बंद हुए अब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन करीब 33 हजार किसानों को लगभग 800 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हो पाया है, सरकार का कहना है कि हर दिन 100 करोड़ रुपये ट्रांसफर हो रहे हैं, जिससे किसानों को पूरा भुगतान मिलने में अभी 7 से 10 दिन का समय और लग सकता है. हालांकि कई जिलों में अमानक मूंग मिलने की शिकायतें भी सामने आई हैं. 

एमपी के इन जिलों में अमानक मूंग 

बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अमानक मूंग मिली है, जिसमें नर्मदापुरम, रायसेन, सागर और जबलपुर जिला शामिल है, यहां मूंग की गुणवत्ता जांच के दौरान सही नहीं पाई गई है, ऐसे में यहां भी पेमेंट अटक सकता है. क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर किसी जिले में 2 से 3 हजार क्विंटल के बीच मूंग अमानक पाई जाती है तो फिर वहां का पूरा स्टेक ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, भले ही बाकि किसानों की उपज सही हो. ऐसी स्थिति में सभी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस प्रक्रिया के चलते इन जिलों के सैकड़ों किसानों का पेमेंट भी फंस गया है, अनुमान है कि करीब 200 से 250 करोड़ रुपये का भुगतान केवल इस कारण अटक सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः 27% OBC आरक्षण पर नई रणनीति! CM मोहन ने बुलाई कांग्रेस-सपा और BJP की सर्वदलीय बैठक

कई किसानों को स्लॉट नहीं मिले 

इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आई है कि 90 हजार से किसान इस बार समर्थन मूल्य पर मूंग की बिक्री नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन्हें मूंग खरीदी के लिए स्लॉट ही नहीं मिल पाए थे. मूंग बेचने के लिए मध्य प्रदेश में 3.62 लाख किसानों की तरफ से रजिस्ट्रेशन कराया गया था. लेकिन खरीदी केवल 2.72 लाख किसानों से ही की गई थी. इसलिए 90 हजार किसान स्लॉट नहीं मिलने से मूंग खरीदी नहीं कर पाए थे. इस बार खरीदी का समय भी असामान्य रहा, पहली बार खरीदी बरसात के बीच हुई, जिससे कई केंद्रों पर मूंग भीग गई और गुणवत्ता प्रभावित हुई।. 21 जुलाई के बाद स्लॉट बुकिंग बंद कर दी गई, जिससे हजारों किसान अपनी फसल लेकर मंडियों तक पहुंच ही नहीं पाए. 

हालांकि बताया जा रहा है कि किसान संघ की तरफ से मूंग खरीदी का पूरा स्टेक कैंसिल करने पर किसान संघ ने सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जिस किसान की मूंग अमानक नहीं हैं उसका भी पैमेंट रुक रहा है. इसलिए पूरा स्टेक करना सही नहीं है, किसानों को उनका भुगतान मिलना चाहिए. 

ये भी पढ़ेंः रात का सपना सुबह हुआ सच, MP में जमीन से निकली भगवान गणेश-नंदी महाराज की मूर्तियां!

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

Moong PurchasedMoong Kharidimp news

Trending news

MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Mandsaur News
वैष्णो देवी में मंदसौर के 7 तीर्थयात्री भूस्खलन का शिकार, 2 की मौत,2 लापता और 3 घायल
OBC reservation
27% OBC आरक्षण पर नई रणनीति! CM मोहन ने बुलाई कांग्रेस-सपा और BJP की सर्वदलीय बैठक
raipur news
नहीं रहीं रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, कुछ समय से चल रही थीं बीमार
durg news
पति बना राह का कांटा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, अंधे कत्ल की गुत्थी...
mp government scheme
पति के मौत के बाद MP सरकार का सहारा! खाते में भेजे जाएंगे 12 हजार, जानें प्रक्रिया
Alirajpur news
प्रिंसिपल की करतूत का पर्दाफाश! चापरासियों से खेतों में करवा रहे थे काम, हुआ एक्शन
maihar news
नेता वादे करते रहे! गांव सड़क के लिए तरसता रहा, बीमार को पालकी पर ले जाने की नौबत
mp news
प्यार की सजा... मौत! पसंद की शादी चाहती थी बेटी, पिता ने इज्जत बचाने घोट दिया गला
mp news
गणपति को बताया ईदगाह का राजा, पोस्टर पर मुस्लिम समाज ने जताई आपत्ति, बाद में हटाया
;