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सुदाम खाड़े होंगे CM के सचिव, भास्कर लक्षकार इंदौर के नए कमिश्नर नियुक्त, 20 IAS अधिकारियों के तबादले; जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी

IAS Transfers In MP: मध्य प्रदेश सरकार ने 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले करते हुए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. देर रात जारी आदेश के मुताबिक 7 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं. डॉ. सुदाम खड़े को मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव बनाया गया है, जबकि भास्कर लक्षकार को इंदौर का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है.

Written ByPooja
Published: Jul 25, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:39 AM IST
सुदाम खाड़े होंगे CM के सचिव, भास्कर लक्षकार इंदौर के नए कमिश्नर नियुक्त, 20 IAS अधिकारियों के तबादले; जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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