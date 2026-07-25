/सुदाम खाड़े होंगे CM के सचिव, भास्कर लक्षकार इंदौर के नए कमिश्नर नियुक्त, 20 IAS अधिकारियों के तबादले; जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी

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IAS Transfers In MP: मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 20 अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए. नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के पदभार संभालने के बाद यह पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है. इस बदलाव के तहत सचिवालय से लेकर मैदानी प्रशासन तक कई अधिकारियों की पदस्थापना की गई है. जारी आदेश के अनुसार, कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ जिलों और विभागों में भी प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं.
सरकार ने शुक्रवार देर रात IAS अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की . मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, अशोक बर्णवाल और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कई नामों पर चर्चा करने के बाद सूची को अंतिम रूप दिया. यह सूची आधी रात के बाद करीब 12:15 बजे जारी की गई.
किसे कहां मिली जिम्मेदारी
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