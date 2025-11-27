Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3019633
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

अब पॉल्यूशन की एमपी से छुट्टी! इन 7 शहरों में 30 नवंबर तक नया मास्टर प्लान, AQI 100 से नीचे लाने का टारगेट

MP Air Pollution Control: मध्य प्रदेश ने बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती बढ़ा दी है. सात बड़े शहरों को 30 नवंबर तक नया NCAP एक्शन प्लान जमा करना होगा. सरकार का लक्ष्य AQI को 100 से नीचे लाना और धूल, कचरा जलाने व बिना PUC वाहनों पर रोक मजबूत करना है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब पॉल्यूशन की एमपी से छुट्टी!
अब पॉल्यूशन की एमपी से छुट्टी!

MP Pollution Letest News: मध्य प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए शासन ने सख्त रुख अपना लिया है. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बुधवार को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और देवास समेत इन सात प्रमुख शहरों के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिए. बैठक में वन-पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी, नगरीय विकास, गृह, उद्योग, कृषि और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जबकि सातों शहरों के कलेक्टर, एसपी और नगर निगम आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.

वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी उसी मॉडल पर एक्सपर्ट ग्रुप बनाकर मजबूत कार्ययोजना तैयार की जाए. पराली जलाने पर पूरी तरह रोक, वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने, कचरा जलाने की घटनाओं पर निगरानी, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और सड़कों की खराब स्थिति इन सभी मुद्दों पर अलग-अलग एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए.

AQI 100 से नीचे अनिवार्य
मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब है, वहां औसत AQI को 100 से नीचे लाना शीर्ष प्राथमिकता है. कचरा जलाने पर सौ फीसदी रोक, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल नियंत्रण के लिए नेट लगाना और नियमित वॉटर स्प्रिंकलिंग, खराब सड़कों की तुरंत मरम्मत, अलाव और तंदूर को इलेक्ट्रिक मोड में बदलने तथा बिना PUC के वाहन न चलें, इसके लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए गए. साथ ही घटिया सड़क निर्माण या लापरवाही पर जिम्मेदार एजेंसियों और अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत भी दिए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

जागरूकता बढ़ाने के निर्देश
जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी विभागों और नगरीय निकायों को व्यापक अभियान चलाने को कहा गया है, जिसमें उद्योग संगठनों, ट्रांसपोर्ट यूनियनों और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे इंडस्ट्रियल संगठनों के साथ मिलकर CSR फंड के माध्यम से नगर निगमों को वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराने में सहयोग करें.

(रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल)

TAGS

mp air pollution control

Trending news

mp air pollution control
एमपी के इन 7 शहरों में 30 नवंबर तक नया मास्टर प्लान, AQI 100 से नीचे लाने का टारगेट
mp news
सतना में तेज रफ्तार स्कोर्पियो ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत, 1 बच्ची गंभीर घायल
mp news
पहले दोस्ती, फिर ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का दबाव...नाम बदलकर युवती को होटल बुलाया
mp news
समीर नायक बनकर रह रहा था मुस्लिम युवक, भागने की कोशिश में हुई पिटाई, साथ थी युवती
mp news
'घटिया काम हुआ तो ब्लैकलिस्ट कर दूंगा', PWD मंत्री ने मंच से दी ठेकेदारों को चेतावनी
MP Crime News
'मांग में सिंदूर' भरकर बना जीवनसाथी..अब कर रहा दूसरी शादी! शादी रुकवाने पहुंची युवती
indore news
क्या इसी वजह से इंदौर की बहू नहीं बन पाईं स्मूति? मिस्ट्री गर्ल की हुई एंट्री...
mp news
श्मशान में नींबू और भैरवजी के नाम पर हुई 3 लाख की ठगी, धनवर्षा का दिया था लालच
mp news
जिसने आसरा दिया, उसी का काट दिया गला! 10 साल पुरानी उधारी में भाई ने बहन की हत्या की
betul news
बैतूल: कुएं में मिले नपा के दो कर्मचारियों के शव, मृतका ने सुसाइड नोट में बयां किया