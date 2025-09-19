टीबी जैसी बीमारी मेलियोइडोसिस से किसको सबसे ज्यादा खतरा? 20 जिलों में मिल चुके हैं 130 मरीज; एक्शन में CM मोहन यादव

CM Mohan Yadav Instruction: मध्य प्रदेश में नई बीमारी की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. इसको लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है. सीएम मोहन यादव भी इसको लेकर काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं. उन्होंने मेलिओइडोसिस बीमारी की रिसर्च पर संज्ञान लेते हुए इसे रोकथाम के निर्देश दिए हैं. वहीं सीएम मोहन यादव ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और कृषि प्रमुख सचिव को संयुक्त रूप से मेलिओइडोसिस मरीजों की जांच, इलाज और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सिविर लगाने के लिए निर्देश दिए हैं.

वहीं सीएम मोहन यादव का कहना है कि अगर कोई भी मरीज मेलिओइडोसिस बीमारी से ग्रस्त पाया जाता है, तो उसके इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी. भोपाल एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के लगभग 20 जिलों में 130 मरीजों में मेलिओइडोसिस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं. डॉक्टरों का कहना है कि मेलिओइडोसिस बीमारी, बैक्टीरिया संक्रमित मिट्टी और दूषित पानी से फैल रही है. इसके लक्षण के बारे में डॉक्टरों ने जानकारी दी है, कि इसमें बार बार बुखार आना, खांसी, सांस लेने में दिक्कत और सीने में दर्द जैसी समस्याएं हैं. एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि मेलिओइडोसिस बीमारी बहुत खतरनाक मानी जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार, हर 10 मरीजों में से 4 मरीजों की मौत हो जाती है.

टीबी जैसे बताए जा रहे लक्षण?

1. मेलियोइडोसिस एक गंभीर रोग है, जो बर्कहोल्डेरिया स्यूडोमैलीआई नामक बैक्टीरिया से फैल रहा है.

2. बर्कहोल्डेरिया स्यूडोमैलीआई नामक बैक्टीरिया मिट्टी में पाया जाता है. खासकर धान की खेतों की मिट्टी में.

3. संक्रमित मिट्टी या पानी के संपर्क में आने से यह मनुष्यों में फैल सकता है.

4. यह बीमारी कई अंगों को प्रभावित करती है और लक्षणों में अक्सर टीबी जैसी लगती है.

5. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य से जुड़े लोगों को इसका अधिक खतरा होता है.

6. खासकर डायबिटीज से पीड़ित या लगातार शराब का सेवन करने वाले लोग, इससे प्रभावित हो सकते हैं.

क्या है मेलिओइडोसिस ?

1. यह एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है, जो अक्सर मिट्टी और गंदे पानी से फैलता है.

2. लक्षण साधारण बुखार, खांसी या फोड़े जैसे दिख सकते हैं, लेकिन यह शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है.

3. समय पर पहचान और सही इलाज मिलने पर मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है.

