एमपी में सरकारी नौकरी का बदला सिस्टम! 12,075 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐसे मिले नियुक्ति पत्र

Mp Anganwadi Bharti Process: मध्यप्रदेश में इस बार सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती का तरीका बदल गया है. पहले जहां कागजी प्रक्रिया और भागदौड़ होती थी, वहीं अब पहली बार ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से चयन किया गया है. मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सैकड़ों बहनों को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि गांव-गांव में बच्चों को वही संस्कार और सीख मिले, जैसी कहानी में यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को दी थी.

वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस नए सिस्मट की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से अब फाइलें गुम होने या दस्तावेज गायब होने की चिंता खत्म हो गई है. पूरी भर्ती मेरिट के आधार पर हुई है, जिससे योग्य लोगों को मौके मिले हैं. कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री मौजूद रहे और सभी ने नए चयनित कार्यकर्ताओं को मेहनत और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी.

महिलाओं ने भी खूब तारीफ

बता दें कि प्रदेशबर के लगभग 19,250 पदों के लिए करीब 4 लाख आवेदन आए थे. इनमें से 12,075 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया और उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे गए. दावा-आपत्ति और अपील जैसी सुविधाएं भी ऑनलाइन ही उपलब्ध थीं, जिससे किसी को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिला. इस पूरी प्रक्रिया को गांव-देहात में रहने वाली महिलाओं ने पारदर्शिता की बड़ी पहल बताया.

परिवारों के लिए नई उम्मीद

वहीं नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हर महीने करीब 14 करोड़ रुपये मानदेय के रूप में दिए जाएंगे. इससे आंगनवाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और बच्चों को पोषण, शिक्षा और देखभाल बेहतर तरीके से मिलेगी. कार्यक्रम के अंत में सभी नई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और अन्य जन प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह अवसर उनके परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है.

