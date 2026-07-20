MP विधानसभा में UCC बिल पेश, मंत्री गौतम टेटवाल ने रखा विधेयक, सदन में जोरदार हंगामा

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मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश किया है. राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने विधानसभा में यह बिल प्रस्तुत किया. इस विधेयक को एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद मंजूरी दी गई थी. कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के तुरंत बाद सरकार ने बिना समय गंवाए इसे मानसून सत्र के पहले दिन ही विधानसभा में पेश करने की रणनीति बनाई. लेकिन जब मंत्री गौतम टेटवाल ने बिल पेश किया, तो विपक्षी दलों ने भारी हंगामा किया.
UCC बिल पर कल की जाएगी चर्चा
UCC बिल पेश किए जाने के बाद स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस पर कल चर्चा होगी और आगे की कार्यवाही की जाएगी. सरकार इसे समान नागरिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बता रही है. अब मंगलवार को विधानसभा में इस बिल पर विस्तार से चर्चा होगी, जिसमें सत्ता पक्ष इसके समर्थन में अपनी बात रखेगा, जबकि विपक्ष भी अपने सुझाव और आपत्तियां सामने रख सकता है. चर्चा और जरूरी विधायी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही इस बिल पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. UCC बिल ने राज्य की राजनीति में पहले ही हलचल मचा दी थी, और अब जब इसे विधानसभा में पेश किया गया है तो राजनीतिक बहस और तेज होने की उम्मीद है. इस बिल को मानसून सत्र के सबसे अहम मुद्दों में से एक माना जा रहा है और सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं.
यूसीसी के अलावा 14 बिल विधानसभा में पेश
UCC के अलावा विधानसभा में 14 बिल पेश किए गए जिनमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस-2026 बिल, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक-2026, राजमार्ग संशोधन विधेयक शामिल हैं.
यूसीसी बिल क्या है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) एक ऐसा कानून है जिसके तहत शादी, तलाक, संपत्ति, विरासत और गोद लेने जैसे निजी मामलों में सभी नागरिकों पर एक जैसे नियम लागू होंगे, चाहे उनका धर्म कोई भी हो. अभी भारत में अलग-अलग धार्मिक समुदायों जैसे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ (निजी कानून) लागू हैं.
जानिए उद्देश्य
UCC को लागू करने का मकसद इन निजी मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानूनी ढांचा बनाना और धर्म के आधार पर अलग-अलग कानूनों की व्यवस्था को खत्म करना है. गोवा में लंबे समय से समान नागरिक संहिता लागू है. इसके बाद उत्तराखंड ने भी UCC लागू किया. अब मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा एक बिल पेश किया है.
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