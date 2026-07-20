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MP विधानसभा में UCC बिल पेश, मंत्री गौतम टेटवाल ने रखा विधेयक, सदन में जोरदार हंगामा

मानसून सत्र के पहले ही दिन मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पेश कर दिया. राज्य सरकार के मंत्री गौतम टेटवाल ने विधानसभा में यह बिल प्रस्तुत किया. विधानसभा में बिल पर चर्चा के बाद आगे की विधायी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 20, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:15 PM IST
MP विधानसभा में UCC बिल पेश, मंत्री गौतम टेटवाल ने रखा विधेयक, सदन में जोरदार हंगामा

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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