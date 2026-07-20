MP विधानसभा का मानसून सत्र आज से: सरकार पेश करेगी UCC बिल, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष

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मध्य प्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं. इस सत्र के दौरान विपक्ष उज्जैन जमीन खरीद मामले, केन-बेतवा प्रोजेक्ट से विस्थापित लोगों के मुआवजे में गड़बड़ी, किसान, NEET-UG पेपर लीक और CBSE परीक्षाओं में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. मानसून सत्र 24 जुलाई तक चलेगा. खास बात यह है कि इस सत्र के लिए विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें लगाई गई हैं.
सरकार पेश करेगी UCC बिल
विधानसभा सचिवालय को इस सत्र के लिए कुल 3,428 प्रश्न प्राप्त हुए हैं. इनमें 2,124 प्रश्न ऑनलाइन और 1,304 प्रश्न ऑफलाइन माध्यम से जमा किए गए हैं, जिनका जवाब सरकार को देना होगा. इसके अलावा सरकार यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल भी पेश करेगी. इस बिल को कल रविवार को जगदीशपुर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी. अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.
बता दें कि रविवार 19 जुलाई को यानी सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल के ड्राफ्ट को मंज़ूरी दी. इसके साथ ही श्रम संहिता, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, नागरिक सुरक्षा और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' से जुड़े बिलों को भी मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि UCC समेत इन बिलों को राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश और पास किया जाएगा.
OBC प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ी
सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर भी राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगी. OBC महासभा अपनी विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन करेगी और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करेगी. इस प्रदर्शन के जरिए संगठन सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाना चाहता है. इसे देखते हुए विधानसभा परिसर और भोपाल में आस-पास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती के साथ-साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. यह सत्र सरकार और विपक्ष, दोनों के लिए राजनीतिक रूप से बहुत अहम माना जा रहा है.
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