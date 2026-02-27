Advertisement
MP विधानसभा का बजट सत्र समय से पहले खत्म, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, विपक्ष ने उठाए सवाल, 'मुद्दों से भाग रही है सरकार'

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई, जबकि सरकार ने दावा किया कि निर्धारित एजेंडा पूरा हुआ और विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिला.

 

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. सत्र के समापन के बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयर्गीय ने कहा कि कार्यमंत्रणा समित में जो एजेंडा तय किया गया था, वह सदन में पूरी तरह संपन्न हुआ. उन्होंने दावा किया कि 100 प्रतिशत निर्धारित कार्यसूची पर चर्चा हुई और विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिला.

हालांकि कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्च ही नहीं की गई. उनका आरोप है कि सरकार किसानों से जुड़े अहम विषयों पर सदन में गंभीर विमर्श नहीं हुआ. सत्र समाप्ति के साथ ही सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है.

बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को तय समय से एक हफ्ते पहले ही  अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.  विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की. बता दें कि पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक सत्र 6 मार्च  2026 तक चलना था, लेकिन विधायी कार्य पूर्ण होने और सदन में लगातार हो रहे हंगामे के बीच सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.

विपक्ष ने उठाए सवाल
मुख्य विपक्षी पार्टी, कांग्रेस ने सेशन के समय से पहले खत्म होने पर कड़ा एतराज़ जताया है। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों, खासकर कानून-व्यवस्था और किसानों की समस्याओं पर चर्चा से बचना चाहती थी, और इसलिए सेशन को जल्दबाजी में खत्म किया गया।

जट सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें हुईं
विधानसभा अध्यभ ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 फरवरी से शुरू हुए इस बजट सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें हुईं. इन 10 दिनों में विधानसभा की कार्यवाही लगभग 62 घंटे तक चली. अध्यक्ष ने सदन के प्रभावी  संचालन में सहयोग के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का आभार व्यक्त किया.

विपक्ष ने लगाए आरोप 
सत्र के समय से पहले समापन पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है. नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों, विशेषकर कानून-व्यवस्था और किसानों की समस्याओं पर चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए सत्र को आनन-फानन में समाप्त कर दिया गया.

