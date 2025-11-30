1 दिसंबर से एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, चार दिन चलेगी बैठकें, 3 दिसंबर को क्यों रहेगी छुट्टी?

MP Budget 2025: मध्य प्रदेश विधानसभा का संक्षिप्त शीतकालीन सत्र सोमवार, 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान कुल चार बैठकें प्रस्तावित हैं. सरकार इस सत्र में करीब 10 हजार करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश कर सकती है. इसके साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में बदलाव और दुकान एवं प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 सदन में लाए जा सकते हैं. दोनों प्रस्तावों को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है और विधानसभा की स्वीकृति के बाद ये नियम बन जाएंगे.

सरकार जनप्रतिनिधियों के वेतन बढ़ाने से संबंधित विधेयक भी इसी सत्र में पेश कर सकती है. पहले दिन विभिन्न विभागों के अध्यादेश, वार्षिक प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं सदन पटल पर रखी जाएंगी. इनमें नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025, रेरा मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25, अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का प्रतिवेदन 2020–21, विद्युत नियामक आयोग की तीन अधिसूचनाएं और मानव अधिकार व राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन प्रमुख हैं. इन दस्तावेजों पर आगे विस्तृत चर्चा होने की संभावना है.

राज्य में कई गंभीर मुद्दे हैं

सत्र के दौरान विपक्षी कांग्रेस छिंदवाड़ा के कप सिरप मामले, खाद संकट और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है. इन विषयों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी कर सकती है. पार्टी ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है. विपक्ष का कहना है कि राज्य में कई गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर लंबी चर्चा जरूरी है और मौजूदा सत्र अवधि इसके लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही.

कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी

विधानसभा का सत्र 1, 2, 4 और 5 दिसंबर को चलेगा, जबकि 3 दिसंबर को सदन की बैठक नहीं होगी. उस दिन भोपाल गैस त्रासदी की बरसी है और राज्य शासन ने इसे भोपाल में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इसलिए उस दिन विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी. अधिकारियों का कहना है कि शीतकालीन सत्र में सीमित दिनों के बावजूद बजट और विधेयकों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी, जो प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालेंगी.

(रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल)

