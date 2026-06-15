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आतंकी साजिश नाकाम: ATS ने राजस्थान से पकड़ा मोहम्मद फराज के साथी को, 3 दिन में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी

Bhopal News: देश-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने तीन दिनों के भीतर तीसरे आरोपी, शाकिर मेव को गिरफ्तार किया है. शाकिर को राजस्थान के अलवर जिले के टप्पुकरा थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 15, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:59 AM IST
आतंकी साजिश नाकाम: ATS ने राजस्थान से पकड़ा मोहम्मद फराज के साथी को, 3 दिन में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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