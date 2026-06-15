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Bhopal News: मध्य प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने देश की सुरक्षा को निशाना बनाने वाले एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. तेजी से चलाए गए कई ऑपरेशन्स में ATS की टीम ने पिछले तीन दिनों के अंदर इस नेटवर्क से जुड़े तीसरे खतरनाक आरोपी शाकिर मेव को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है. शाकिर मेव को राजस्थान के अलवर जिले के टप्पुकरा पुलिस स्टेशन इलाके से गिरफ्तार किया गया.
PFI और अन्य आतंकी संगठनों के संपर्क में थे आरोपी
जांच एजेंसी के अनुसार गिरफ्तार किया गया शाकिर मेव इस पूरे मॉड्यूल का सेकंड कमांडर है. वह आतंकी नेटवर्क के मुख्य व्यक्ति मोहम्मद फराज का करीबी सहयोगी है और उसने पर्दे के पीछे रहकर देश-विरोधी साजिशों और आतंकी योजनाओं का खाका तैयार किया. शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन PFI और अन्य वैश्विक आतंकी समूहों के सीधे संपर्क में थे. उनका मकसद देश के भीतर एक बड़ा हमला करना और देश-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना था.
आरोपी को 20 जून तक रिमांड पर भेजा गया
पूछताछ से यह भी खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी मोहम्मद फराज़ युवाओं को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान जाने वाला था. इस बेहद संवेदनशील मामले की गहन जांच के लिए मध्य प्रदेश ATS ने शाकिर मेव को स्थानीय अदालत में पेश किया, जिसने उसे 20 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया. अब ATS रिमांड के दौरान आरोपी से जुड़े अन्य साथियों और फंडिंग के स्रोतों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.
फराज को भोपाल से किया गया था गिरफ्तार
इससे पहले ATS ने भोपाल में फराज को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसियों के मुताबिक मोहम्मद फराज पाकिस्तान के इशारे पर भारत में एक बड़े आतंकी हमले और खूनी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था. वह भोपाल के कांग्रेस नगर इलाके में आम जिंदगी जी रहा था और एक स्थानीय मेडिकल शॉप में काम करता था, जबकि उसकी पत्नी कुरान की स्पेशल क्लास चलाती थी.
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