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बिहार से आतंकी मॉड्यूल का लीडर इजहार अरेस्ट, धार में भी संदिग्ध पकड़ा गया, एमपी ATS की बड़ी कार्रवाई

MP News: एमपी ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी मॉड्यूल के मुख्य सरगना इजहार उल हक को बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार किया है. वह इस पूरे ग्रुप का इंचार्ज था, जिसे ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लाया जा रहा है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 16, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:57 AM IST
बिहार से आतंकी मॉड्यूल का लीडर इजहार अरेस्ट, धार में भी संदिग्ध पकड़ा गया, एमपी ATS की बड़ी कार्रवाई
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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