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Bhopal News: मध्य प्रदेश ATS को देश-विरोधी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है. ATS ने बिहार के मधुबनी से एक टेरर मॉड्यूल के मुख्य सरगना और ग्रुप इंचार्ज इजहार उल हक को गिरफ्तार किया है. ATS की एक टीम आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गई है. इस बड़े ऑपरेशन के दौरान मध्य प्रदेश के धार जिले से एक और संदिग्ध अली अजहर को भी गिरफ्तार किया गया.
ATS को मिली कई अहम जानकारियां
इस पूरे मामले की अब तक की जांच में ATS को कई अहम डिजिटल सुराग और जानकारियां मिली हैं. शुरुआत में मोहम्मद फराज को भोपाल से और नईम अब्दुल्ला को उत्तर प्रदेश के शाहजहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. इन दोनों से कड़ी पूछताछ और उनसे मिले डिजिटल सबूतों के आधार पर ATS की टीम मास्टरमाइंड का पता लगाने में कामयाब रही.
अब तक ये पांच आरोपी गिरफ्तार
इस मामले में अब तक कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें मोहम्मद फराज, नईम अब्दुल्ला, शाकिर (राजस्थान के अलवर से पकड़ा गया), अली अजहर (धार से गिरफ्तार) और इजहार-उल-हक (बिहार के मधुबनी से पकड़ा गया) शामिल हैं. ATS अब इस नेटवर्क के दूसरे सदस्यों के साथ-साथ इसकी फंडिंग, संपर्कों और संभावित गतिविधियों की भी जांच कर रही है. एजेंसी का मकसद पूरे मॉड्यूल को खत्म करना और देश भर में इस नेटवर्क की संभावित पहुंच का पता लगाना है.
देश- विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा
बता दें कि जांच एजेंसी ने कल ही शाकिर मेव को गिरफ्तार किया था. एजेंसियों ने उसे इस पूरे मॉड्यूल का सेकंड इन कमांड बताया है. वह आतंकी नेटवर्क के मुख्य व्यक्ति मोहम्मद फराज का करीबी सहयोगी है और उसने देश-विरोधी साजिशों और आतंकी योजनाओं को तैयार करने में पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई थी. शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन PFI और अन्य वैश्विक आतंकी समूहों के सीधे संपर्क में थे. उनका मकसद देश के भीतर एक बड़ा हमला करना और देश-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना था.
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