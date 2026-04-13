MP Bank Holiday: 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश में नहीं खुलेंगे बैंक, अंबेडकर जयंती पर सरकार का बड़ा फैसला

MP Bank Holiday 14 April: मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल को सरकारी अवकाश घोषित किया गया है. इस दिन प्रदेश के सभी बैंक और वित्तीय संस्थान भी बंद रहेंगे. इसको लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है.
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Ambedkar Jayanti 2026: 14 अप्रैल को बड़े ही धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई जाती है. वहीं इस मौके पर मध्य प्रदेश में सरकारी अवकाश घोषित कर दिया गया है. बता दें कि 14 अप्रैल को बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान बंद रहेंगे. इस संबंध में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है. जिसमें साफ-साफ लिखा है कि 14 अप्रैल को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा. इसका असर सीधे आम लोगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि उस दिन बैंकिंग से जुड़े अधिकांश कामकाज बंद रहेंगे.
सरकार के आदेश के मुताबिक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत यह अवकाश घोषित किया गया है. प्रदेशभर में 7 हजार से ज्यादा बैंक शाखाएं इस दिन बंद रहेंगी. वहीं करीब 40 हजार बैंक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. हर साल अंबेडकर जयंती पर सरकारी दफ्तरों में तो छुट्टी रहती थी, लेकिन बैंक खुले रहते थे, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी रहती थी.
कर्मचारियों में काफी उत्साह
इस बार केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने भी 9 अप्रैल को पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया था कि 14 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां और अन्य वित्तीय संस्थान भी बंद रहेंगे. इसके बाद राज्य सरकार ने भी इसे लागू करते हुए प्रदेश में अवकाश घोषित कर दिया. इस फैसले से बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.
बैंकिंग सेक्टर के लिए राहत
बैंक यूनियनों का कहना है कि यह फैसला लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है. कर्मचारियों ने इसे डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया है. उनका मानना है कि इससे कर्मचारियों को सम्मान मिला है और वे इस दिन को पूरे मन से मना सकेंगे. कुल मिलाकर यह फैसला बैंकिंग सेक्टर के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है.
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