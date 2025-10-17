Bank Holiday: दिवाली पर MP में बैंकों में कितने दिनों की छुट्टी? जानें कब से कब तक रहेंगे बंद

Bank Holiday on Diwali: दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है और पूरे देश में हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाता है. दिवाली के मौके पर स्कूल-कॉलेज से लेकर सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के अलावा बैंको में छुट्टी रहती है. इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है और इस वजह से मध्य प्रदेश में बैंक 3 दिन बंद रहेंगे, जिस वजह से कोई काम नहीं होगा. ऐसे में लोगों को अपनी वित्तीय लेन-देन की योजना पहले से बनाना जरूरी है. अगर आपको भी आने वाले दिनों में बैंक से जुड़ा कोई काम है तो जल्द निपटा लें.

आरबीआई जारी करता है बैंकों की छुट्टी

सभी राज्यों में मौजूद सरकारी और प्राइवेट बैंकों की छुट्टी का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) करता है. आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, दिवाली के दौरान अलग-अलग राज्यों में स्थानीय परंपराओं और तिथियों के आधार पर छुट्टियों की तारीखें अलग-अलग हो सकती हैं. हालांकि, इसकी घोषणा आरबीआई द्वारा ही किया जाता है.

MP में दिवाली पर 3 दिन बैंकों में नहीं होंगे काम

आरबीआई ने मध्य प्रदेश में दिवाली के मौके पर 2 दिनों की छुट्टी दी है और इस दिन सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में काम बंद रहेंगे. आरबीआई ने 20 अक्टूबर को दिवाली और 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की छुट्टी दी है. इसके अलावा 19 अक्टूबर को रविवार है तो इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे. यानी मध्य प्रदेश में दिवाली के मौके पर लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, 18 अक्टूबर को महीने का तीसरा शनिवार है, इसलिए इस दिन बैंकों की छुट्टी नहीं होगी और सभी बैंकों में तय समय के अनुसार काम होंगे.

मध्य प्रदेश सरकार की दिवाली की सरकारी छुट्टी कब?

मध्य प्रदेश सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, राज्य में दिवाली के मौके पर 20 अक्टूबर और गोवर्धन पूजा पर 21 अक्टूबर को सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे. इसके अलावा सभी स्कूलों और कॉलेजों के अलावा सभी शैक्षणिक संस्थानों में भी इस दिन छुट्टी रहेगी. दिवाली के मौके पर ज्यादातर प्राइवेट ऑफिस भी बंद रहेंगे. इस बार दिवाली और गोवर्धन पूजा की छुट्टी सोमवार और मंगलवार को है. ऐसे में लोग लंबी छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उसके पहले 18 और 19 अक्टूबर को शनिवार और रविवार है.

23 अक्टूबर को भाईदूज पर ऐच्छिक अवकाश

मध्य प्रदेश सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, 23 अक्टूबर को भाईदूज पर ऐच्छिक अवकाश रहेगा. बता दें कि सार्वजनिक छुट्टियों पर सभी सरकारी ऑफिस बंद रहते हैं, जबकि ऐच्छिक छुट्टियों में से 3 छुट्टियां प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को उनकी इच्छानुसार दी जाती हैं. इस बार एमपी सरकार ने 27 अक्टूबर को छठ पूजा और 28 अक्टूबर को भगवान सहस्‍ त्रबाहु जयन्‍ती पर भी ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की है.