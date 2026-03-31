MP bank holidays: अप्रैल महीने में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब-कब रहेगी छुट्टी, चेक करें हॉलिडे कैलेंडर

MP Bank Holiday In April: मार्च का आज आखिरी दिन है और कल से नया वित्तय वर्ष शुरू होने जा रहा है. ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़े जरूरी काम करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह जान लेना आपके लिए जरूरी है कि अप्रैल 2026 में बैंकों में काफी छुट्टियं रहेंगी. जानकारी के मुताबिक पूरे अप्रैल महीने में करीब 9 दिन बैंक बंद रहेंगे. इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए बैंक जाने से पहले छुट्टियों की सूची जरूर देख लें, ताकि आपको अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

नए वित्त वर्ष के पहले ही महीने में देशभर के बैंकों में कुल 9 दिन कामकाज बंद रहेगा. इन अवकाशों में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्योहार भी शामिल हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मध्यप्रदेश सरकार के कैलेंडर के अनुसार, अप्रैल महीने में कई छुट्टियां तय है.

1 अप्रैल को एनुअल क्लोजिंग

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मध्यप्रदेश शासन के कैलेंडर के अनुसार, अप्रैल 2026 में बैंक छुट्टियों की लंबी सूची है. इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को एनुअल क्लोजिंग से होगी, जिस दिन बैंकों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी. हालांकि, इस दौरान बैंक कर्मचारी आंतरिक कामकाज जारी रखेंगे, लेकिन आम ग्राहकों के लिए काउंटर सेवाएं बंद रहेंगी.

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अप्रैल में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक

1 अप्रैल को एनुअल क्लोजिंग के चलते बैंकों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी. यानी कर्मचारी अंदरूनी काम करेंगे, लेकिन ग्राहकों के लिए काउंटर बंद रहेंगे.

इसके बाद 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे (Good Friday) के कारण बैंक बंद रहेंगे.

14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती (Ambedkar Jayanti) पर भी अवकाश रहेगा.

इसके अलावा अप्रैल महीने के चारों रविवार (5, 12, 19 और 26 तारीख) को साप्ताहिक अवकाश रहेगा. वहीं 11 अप्रैल को दूसरा शनिवार और 25 अप्रैल को चौथा शनिवार होने के कारण इन दिनों को भी बैंक बंद रहेंगे.

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