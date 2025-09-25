1 अक्टूबर से एमपी में होंगे बड़े बदलाव, इन जगहों पर घूमने से पहले जान लें नियम, नहीं तो भरना पड़ेगा 5000 तक का जुर्माना

MP Tiger Reserves Plastic Ban: मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्वों में सिंगर यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है. बता दें कि एक अक्टूबर से प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्वों को खोला जाएगा. इसके साथ ही यह प्रतिबंध लागू भी कर दिया जाएगा. वहीं वन विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर नियमों का उल्लंघन करता है, तो 500 रुपए से लेकर 5 हजार रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के साथ पार्क प्रबंधन की तरफ से पर्यटकों की सुविधा के लिए बायोडिग्रेडिबल पदार्थ से बनी पानी की बोतल को उपलब्ध कराएगा. इसके अलावा, कपड़ से बने बैग पर्यटकों को सशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे पर्यटक पार्क में प्लास्टिक बैग न लेकर जाएं. वहीं कपड़ों से बैग स्व सहायता समूह के सदस्यों से तैयार करवाए जाएंगे. इसके अलावा, पर्यटन से लेकर स्थानीय लोगों की अजीविका को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा. इससे उनकी वनों पर उनकी निर्भरता कम होगी, बल्कि वनों का संरक्षण भी होगा.

स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण

वहीं स्थानीय लोगों के लिए क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन के लिए गाइड प्रशिक्षण, अतिथि सत्कार, खानसामा समेत कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे. इसके साथ-साथ राष्ट्रीय उद्यानों, टाइगर रिजर्वों और अभ्यारण्यों में गाइड कौशल का मूल्यांकन भी हर साल किया जाएगा. वहीं अपेक्षित मापदंडों के नीचे वाले गाइड को रोस्टर से हटा दिया जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक, 1 अक्टूबर से गाइड का चार्ज भी बढ़ा दिया जाएगा.

कितना बढ़ाया गया चार्ज

1. जी-1 श्रेणी के गाइड को 600 रुपए की जगह 1 हजार रुपए

2. जी-2 श्रेणी के गाइड को 480 रुपए की जगह 800 रुपए देने होंगे.

मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र

1. राष्ट्रीय उद्यान (National Parks): 12

2. वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries): 24

3. टाइगर रिजर्व (Tiger Reserves): 9

क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक

1. एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है.

2. पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक स्ट्रा, कटोरी, प्लेट, कप, चम्मच, कैंडी, चॉकलेट, चिप्स के रैपर

3. सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण में सैंकड़ों सालों तक बना रहता है.

4. इससे मिट्टी, पानी, जानवरों और मनुष्यों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है.

