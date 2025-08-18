कोयले से चमक रहा मध्य प्रदेश, 621 करोड़ की कमाई, हर साल आएंगे 5500 करोड़

MP News: कोयला खनन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है. बीते कुछ सालों में राज्य सरकार को कोयला उत्पादन से अच्छी राजस्व वसूली हो रही है, जिसका असर भी अब दिख रहा है. पिछले सालों की तुलना में अब कोयले से मिलने वाला राजस्व दोगुना हो चुका है. मध्य प्रदेश को साल 2021-22 के बाद से साल 2024-25 के बीच में कोयले का राजस्व अब बढ़ता जा रहा है. वहीं मध्य प्रदेश में 35 नए कोल ब्लॉक्स भी आवंटित हो गए हैं, जिनके काम शुरू होने से एमपी में हर साल कोयले से 5500 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व मिलने की उम्मीद की जा रही है. जो प्रदेश के लिए अहम माना जा रहा है.

एमपी बढ़ा रहा कोयला उत्पादन

मध्य प्रदेश अपना कोयला उत्पादन भी बढ़ा रहा है. प्रदेश में जो 35 नई खदाने आवंटित हुई हैं, उनमें 23 ब्लॉक्स को पूर्ण रूप से अन्वेषित यानि पूरी तरह से एक्सप्लोर्ट रखा गया है. वहीं 12 को आंशिक रूप से अन्वेषित रखा गया है. खास बात यह है कि इनमें भी 9 खदानों में कोयला उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि चार खदानों में भूमिगत खनन पद्धति से उत्पादन शुरू करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में इन खदानों में भी कोयला उत्पादन शुरू हो जाएगा. जबकि बचे हुए शेष 10 ब्लॉक्स के लिए भी सरकार की अनुमति प्रक्रिया चल रही है, माना जा रहा है कि यह खदाने भी आने वाले पांच सालों में चालू हो जाएगी, जिससे कोयला का उत्पादन और तेजी से बढ़ेगा.

कोयला उत्पादन से मिलने वाला राजस्व

साल 2021-22 में 347.62 करोड़

साल 2022-23 में 310.72 करोड़

साल 2023-24 में 446.93 करोड़

साल 2024-25 में 621 करोड़ का राजस्व मिला है.

हर साल मिलेगा 55 सौ करोड़ का राजस्व

कोयले की यह खदाने जितने जल्द शुरू होगी उससे एमपी का डबल फायदा होगा. क्योंकि राज्य सरकार का अनुमान है कि जब सभी वाणिज्यिक कोल माइंस पूरी तरह क्रियाशील हो जाएंगी, तब मध्य प्रदेश को हर साल लगभग 5500 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त होगा, यह न सिर्फ राज्य की आय में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसर भी लेकर आएगा. क्योंकि कोयले के उत्पादन से शुरू नए यूनिट शुरू होंगे, जो प्रदेश के राजस्व को फायदा देगा.

