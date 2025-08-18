कोयले से चमक रहा मध्य प्रदेश, 621 करोड़ की कमाई, हर साल आएंगे 5500 करोड़
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2885848
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

कोयले से चमक रहा मध्य प्रदेश, 621 करोड़ की कमाई, हर साल आएंगे 5500 करोड़

MP Coal Mining Update: मध्य प्रदेश से निकलने वाला कोयला एमपी को चमका रहा है, क्योंकि इस साल प्रदेश को 621 करोड़ का राजस्व मिला है, जबकि आने वाले समय हर साल 5500 करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद की जा रही है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश को चमका रहा कोयले का राजस्व
मध्य प्रदेश को चमका रहा कोयले का राजस्व

MP News: कोयला खनन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है. बीते कुछ सालों में राज्य सरकार को कोयला उत्पादन से अच्छी राजस्व वसूली हो रही है, जिसका असर भी अब दिख रहा है. पिछले सालों की तुलना में अब कोयले से मिलने वाला राजस्व दोगुना हो चुका है. मध्य प्रदेश को साल 2021-22 के बाद से साल 2024-25 के बीच में कोयले का राजस्व अब बढ़ता जा रहा है. वहीं मध्य प्रदेश में 35 नए कोल ब्लॉक्स भी आवंटित हो गए हैं, जिनके काम शुरू होने से एमपी में हर साल कोयले से 5500 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व मिलने की उम्मीद की जा रही है. जो प्रदेश के लिए अहम माना जा रहा है. 

एमपी बढ़ा रहा कोयला उत्पादन 

मध्य प्रदेश अपना कोयला उत्पादन भी बढ़ा रहा है. प्रदेश में जो 35 नई खदाने आवंटित हुई हैं, उनमें 23 ब्लॉक्स को पूर्ण रूप से अन्वेषित यानि पूरी तरह से एक्सप्लोर्ट रखा गया है. वहीं 12 को आंशिक रूप से अन्वेषित रखा गया है. खास बात यह है कि इनमें भी 9 खदानों में कोयला उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि चार खदानों में भूमिगत खनन पद्धति से उत्पादन शुरू करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में इन खदानों में भी कोयला उत्पादन शुरू हो जाएगा. जबकि बचे हुए शेष 10 ब्लॉक्स के लिए भी सरकार की अनुमति प्रक्रिया चल रही है, माना जा रहा है कि यह खदाने भी आने वाले पांच सालों में चालू हो जाएगी, जिससे कोयला का उत्पादन और तेजी से बढ़ेगा. 

ये भी पढ़ेंः MP में अब गाय का दूध खरीदेगी मोहन सरकार, जानिए कैसे मिलेगा 10 लाख का फायदा

कोयला उत्पादन से मिलने वाला राजस्व 

  • साल 2021-22 में 347.62 करोड़ 
  • साल 2022-23 में 310.72 करोड़ 
  • साल 2023-24 में 446.93 करोड़ 
  • साल 2024-25 में 621 करोड़ का राजस्व मिला है. 

हर साल मिलेगा 55 सौ करोड़ का राजस्व 

कोयले की यह खदाने जितने जल्द शुरू होगी उससे एमपी का डबल फायदा होगा. क्योंकि राज्य सरकार का अनुमान है कि जब सभी वाणिज्यिक कोल माइंस पूरी तरह क्रियाशील हो जाएंगी, तब मध्य प्रदेश को हर साल लगभग 5500 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त होगा, यह न सिर्फ राज्य की आय में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसर भी लेकर आएगा. क्योंकि कोयले के उत्पादन से शुरू नए यूनिट शुरू होंगे, जो प्रदेश के राजस्व को फायदा देगा. 

ये भी पढ़ेंः MP Weather: मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश, इन जिलों में अलर्ट जारी, आज ऐसा रहेगा मौसम

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

MP Coal Mines Revenuemp newsmadhya pradesh coal hub

Trending news

mp breaking news
आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी छोटी-बड़ी खबरें
maihar news
हिंदू युवक की हत्या के बाद मैहर में भड़की हिंसा, छावनी में तब्दील बिगौड़ी गांव
mp news
मिर्च ने दिखाए नखरे, टमाटर हुआ और लाल, MP में सब्जियों ने लगाया महंगाई का तड़का
raipur news
रायपुर में 15 साल की नाबालिग बनी मां, रेप की हुई पुष्टि, 61 वर्षीय बुजुर्ग पर आरोप
Harda news
हरदा में गायों के लिए बना देश का पहला मेटरनिटी वार्ड, अस्पताल में होगा बछड़े का जन्म
janjgir champa news in hindi
बाप रे ये कैसा अजूबा है! 8वीं पास करने में छात्र ने लगाए 126 साल; वायरल हुआ मार्कशीट
jabalpur news
जबलपुर में कलयुगी पिता और भाई! जिस बेटे को पाला, उसी की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी
mukhyamantri awasiya bhu adhikar yojana 2025 mp
रोटी-कपड़ा और मकान का सपना होगा साकार, MP सरकार दे रही रहने के लिए मुफ्त प्लॉट
mp news
उमरिया में हॉस्टल से 5 छात्राएं अचानक लापता, वार्डन भी दो दिन से गायब! मचा हड़कंप
cg pension news
छत्तीसगढ़ सरकार अब हर पांच साल में बढ़ाएगी पेंशन, इन लोगों को मिलेगा फायदा
;