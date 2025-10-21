Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2970154
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में 23 अक्टूबर को भाई दूज की छुट्टी! क्या बैंकों में भी नहीं होंगे काम? जानें स्कूल-कॉलेज के अलावा क्या-क्या रहेगा बंद

23 October Holiday: मध्य प्रदेश में 23 अक्टूबर को भाई दूज के मौके पर ऐच्छिक अवकाश रहेगा और इस मौके पर पूरे प्रदेश में छुट्टी नहीं रहेगी. इसके साथ ही इस दिन बैंक भी खुले रहेंगे, क्योंकि बैंकों की छुट्टी आरबीआई तय करता है और इस दिन आरबीआई ने भी छुट्टी नहीं दी है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 21, 2025, 05:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में 23 अक्टूबर को भाई दूज की छुट्टी! क्या बैंकों में भी नहीं होंगे काम? जानें स्कूल-कॉलेज के अलावा क्या-क्या रहेगा बंद

Bhai Dooj 2025 Holiday: दिवाली के बीतने के बाद अब सभी लोग भाई दूज की तैयारी में जुट गए हैं दीपोत्सव का 5 दिवसीय महापर्व अब भाई-बहन के पवित्र त्योहार भाई दूज की ओर बढ़ रहा है. इस बार भाई दूज गुरुवार यानी 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. त्योहारों के बीच लोग यह जानना चाह रहे हैं कि क्या भाई दूज के दिन स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे? इसके अलावा बैंकिंग सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा?

क्या मध्य प्रदेश में रहेगी भाई दूज की छुट्टी?

मध्य प्रदेश सरकार 23 अक्टूबर को भाईदूज पर ऐच्छिक अवकाश दी है. MP सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, 27 अक्टूबर को छठ पूजा और 28 अक्टूबर को भगवान सहस्‍ त्रबाहु जयन्‍ती पर भी ऐच्छिक अवकाश रहेगा. बता दें कि एमपी सरकार ने कैलेंडर में साल 2025 में कुल 22 सार्वजनिक छुट्टियां और 68 ऐच्छिक छुट्टियों को शामिल किया है. सार्वजनिक छुट्टियों पर सभी सरकारी कार्यालय और स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं. जबकि, ऐच्छिक छुट्टियों में से 3 छुट्टियां प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को उनकी इच्छानुसार दी जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

धार-विदिशा में भाईदूज पर स्थानीय अवकाश

विदिशा के कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने आदेश जारी करते हुए गुरुवार यानी 23 अक्टूबर भाई दूज का स्थानीय अवकाश घोषित किया है. जिले में पूर्व में 27 अगस्त गणेश चतुर्थी के स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर यह अवकाश घोषित किया गया है. इसके अलावा धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने भी गणेश चर्तुर्थी की जगह भाईदूज के लिए धार जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने का आदेश जारी किया है.

fallback

क्या 23 अक्टूबर को भाई दूज पर MP  में बंद रहेंगे बैंक?

बता दें कि किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में बैंकों की छुट्टी का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) करता है और आरबीआई ही तय करता है कि किस तारीख को किस शहर या राज्य में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में स्थानीय परंपराओं और तिथियों के आधार पर छुट्टियों की तारीखें अलग-अलग हो सकती हैं. आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, 23 अक्टूबर को भाई दूज पर मध्य प्रदेश में बैंकों की छुट्टी नहीं है. यानी इस दिन सभी बैंक खुले रहेंगे और तय समय के अनुसार काम होंगे.

मध्य प्रदेश में स्कूलों में रहेगी छुट्टी

मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में धनतेरस से भाई दूज तक छुट्टियों की घोषणा की गई है. यानी एमपी में 6 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे. बता दें कि भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और 22 अक्टूबर यानी बुधवार को द्वितीया तिथि रात 8:16 बजे से शुरू होगी और 23 अक्टूबर यानी गुरुवार को रात 10:46 बजे खत्म होगी. इसलिए, भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

TAGS

bhai doojHoliday

Trending news

mp news
लेब्रा डॉग ने महिला के पैर का नोच डाला मांस, सिर्फ हड्डी बची, भीड़ ने मार डाला
bhai dooj
MP: 23 अक्टूबर को भाई दूज की छुट्टी! क्या बैंकों में नहीं होंगे काम; क्या-क्या बंद
mp news
Chhatarpur News-डिप्रेशन में युवक ने दी जान, वीडियो में भाई से मिलने की बात कही
bhind news
भिंड में दरिंदगी की सारी हदें पार! दबंगों ने अगवा कर दलित युवक को पिलाई पेशाब
mp aqi level
दिवाली के बाद MP की हवा हुई जहरीली! AQI 200 पार; इन 5 शहरों में सांस लेना हुआ खतरनाक
cm news
गोवर्धन पूजा के दिन CM मोहन गाय को खिलाई गुड़, कई योजनाओं का किया जिक्र
Bemetara news
दिवाली पर टेंट लगाकार इक्का-बादशाह! मुंगेली-नवागढ़ में 236 जुआरी गिरफ्तार
chhattisgarh naxal news
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर कार्रवाई, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, बस्तर में विकास जारी
Morena news
गृह क्लेश बना हादसे की वजह! मां ने मासूम बेटी संग उठाया दिल दहला देने वाला कदम
bastar news
गोलियों से दीयों तक का सफर! सालों बाद नक्सलियों ने छोड़ी बंदूक, पहली बार मनाई दिवाली