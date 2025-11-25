MP सोयाबीन भावांतर योजना में फर्जीवाड़ा, भोपाल-इंदौर-उज्जैन समेत इन जिलों में खेला

MP News: सोयाबीन की भावांतर के तहत हुई खरीदी में फर्जीवाड़ा होने की बात सामने आई है. मंडी बोर्ड की जांच में सामने आया है कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग की कई मंडियों में व्यापारी सोयाबीन को दोबारा भावांतर में बेचने का प्रयास कर रहे थे, सबसे अधिक अनियमितताएं सागर संभाग में पाई गई हैं, जहां कई जगह पिछली बार से दो गुना तक फसल आवक दर्ज की गई, जिसके बाद यह खुलासा हुआ है कि भावांतर योजना में फर्जीवाड़ा किया गया है, क्योंकि इतना ज्यादा सोयाबीन आने से संभावना बढ़ गई थी.

दमोह में भी फर्जीवाड़ा

सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सागर संभाग के दमोह जिले में आने वाली हटा मंडी से सामने आया है, यहां इस सीजन में सोयाबीन की 200 प्रतिशत तक अधिक आवक दर्ज की गई, जिससे मंडी बोर्ड की शंका और गहरी हो गई, जिसके बाद यहां प्रशासन भी एक्शन में आ गया है और कई व्यापारियों की लाइसेंस भी सस्पेंड किए हैं, जबकि मंडी सचिव को भी निलंबित किया गया है, जबकि 2 व्यापारियों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं. मंडी बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेंड नया नहीं है, पिछले साल भी कई मंडियों में सरकार द्वारा खरीदी गई सोयाबीन दोबारा बिक्री के लिए लौट आई थी.इस बार भी सागर, मंदसौर, आगर और आसपास के संभागों में व्यापारियों के स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः पीएम धन धान्य योजना में शामिल हुए MP के यह 8 जिले, क्या है यह स्कीम, किसानों को फायदा

इन मंडियों में गड़बड़ी की शिकायत

बता दें कि उज्जैन, भोपाल और इंदौर संभाग में आने वाली कई मंडियों में फर्जीवाड़े की आशंका जाहिर की गई है, जिन प्रमुख मंडियों में गड़बड़ियां उजागर हुईं हैं उनमें शामिल हटा (दमोह) शाहगढ़ (सागर) पथरिया (दमोह) छतरपुर, बिजावर (छतरपुर) सीतामऊ (मंदसौर) लोहारदा (मंदसौर) और आगर को मिलाकर कुल 20 मंडियां इस जांच के दायरे में आई हैं, जिसके बाद फिलहाल प्रशासन सर्तक हो गया और यहां एक्शन भी जारी है.

मंडी बोर्ड रख रहा नजर

मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 4 लाख किसान 8 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन बेच चुके हैं, इस साल सरकार भावांतर पर सोयाबीन की खरीदी सीधे मंडियों के माध्यम से करा रही है. सोमवार को सोयाबीन का मॉडल रेट 4282 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज हुआ. मंडी बोर्ड ने 24 अक्टूबर से खरीदी शुरू होते ही सभी सौदों को ई-मंडी सिस्टम पर मॉनिटर करना शुरू किया, संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ने के लिए कई पैरामीटर तय किए गए थे, जैसे अचानक से स्टॉक का बढ़ना, लगातार बैंक खाते बदलना और देर रात होने वाले खरीद-बिक्री का ट्रांजेक्शन देखा जा रहा था. इन बिंदुओं पर मिले संकेतों के आधार पर 13 से 20 नवंबर तक विशेष जांच दलों ने मंडियों में औचक निरीक्षण किया. कई जगह गड़बड़ी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की गई है.

ये भी पढ़ेंः MP का ये स्टेशन है रणनीतिक रेलवे हब, क्यों माना जाता है व्यस्त जंक्शन, खास है यह रूट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!