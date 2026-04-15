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CM हाउस में BJP कोर ग्रुप की पहली बैठक, UCC-महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बड़ा प्लान तैयार, घंटों चला मंथन

MP BJP Core Group Meeting: मध्य प्रदेश भाजपा के नए कोर कमेटी की पहली बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई, जिसमें संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा की गई.  बैठक में मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 15, 2026, 02:03 AM IST
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CM हाउस में BJP कोर ग्रुप की पहली बैठक, UCC-महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बड़ा प्लान तैयार, घंटों चला मंथन

MP BJP Core Group Meeting: मध्यप्रदेश भाजपा के नए कोर ग्रुप की पहली बैठक मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की गई. बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा,दोनों उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला शामिल हुए. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, सांसद लता वानखेड़े, पूर्व सांसद फग्गन सिंह कुलस्त, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री अरविंद भजौरिया भी मौजूद रहे. बैठक में संगठन और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई.

बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ अहम चर्चा की. मंत्री कैलाश विजयवर्ग्य दिल्ली से लौट के कारण देरी से मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर बैठक में शामिल हुए. वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तय कार्यक्रम के अनुसार बैठक समाप्त होने से पहले ही दिल्ली रवाना हो गए. बैठक के बाद मुख्यमंत्री निवास में कोर ग्रुप के नेताओं के लिए रात्रि भोजन का भी आयोजन किया गया.

 

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अब तक के कामकाज की हुई समीक्षा 

भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में संगठन और सरकार के अब तक के कामकाज की समीक्षा की गई. बैठक में तय हुआ की नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी जनता से संवाद करेंगे. इसके अलावा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक, निगम-मंडलों में नियुक्तियों का मामला फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के लिए लंबित है. माना जा रहा है की पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक नियुक्तियां की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. बता दें कि, मध्य प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है.

ये भी पढ़ें : 'विकास के पथ पर दौड़ रहा है देश...', इंदौर में बोले CM मोहन यादव, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में हुए शामिल

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