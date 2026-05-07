MP Board Exam: 10वीं-12वीं बोर्ड की द्वितीय परीक्षा शुरू, CM मोहन यादव ने पैरेंट्स से की ये बड़ी अपील

MP Board 10th-12th Exam: मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम में असफल हुए स्टूडेंट्स के बेहतर भविष्य के लिए द्वितीय परीक्षा का अवसर दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 7 मई से हो गई है. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुनः परीक्षा देने वाले विधार्थियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वो बच्चों के साथ खड़े रहें. उनके मन को समझें और उन्हें सपोर्ट करें. सीएम मोहन यादव ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि इस साल एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 16 वर्षों में सबसे बेहतर रहा, इसी प्रकार 10वीं के परिणाम भी अच्छे रहे, लेकिन कुछ परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके थे. ऐसे बच्चों के लिए मध्यप्रदेश में द्वितीय परीक्षा अवसर की शुरुआत की जा रही है. आप सभी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं.

आप केवल छात्र नहीं, भविष्य की उज्ज्वल आशा हैं: CM मोहन यादव

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आप सभी मेरे लिए केवल छात्र नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य की उज्ज्वल आशा हैं. जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, तो उसमें केवल आपका नहीं, आपके परिवार का,आपके शिक्षकों का और पूरे प्रदेश का विश्वास जुड़ा होता है. मैं समझता हूं कि कभी-कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होतीं, परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आते, इससे मन थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है. लेकिन सच्चाई यह है कि सपने कभी रुकते नहीं, वह बस सही मौके का इंतजार करते हैं और यह वही मौका है.

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इस साल एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके, उनके लिए द्वितीय परीक्षा अवसर की शुरुआत आज से हो रही है। आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं... pic.twitter.com/OJW4RisRuq — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 7, 2026

विद्यार्थियों के सपनों को उड़ान देने का संकल्प: मुख्यमंत्री मोहन यादव

उन्होंने कहा कि मैं हर विद्यार्थी को ये कह रहा हूं कि एक परिणाम आपके पूरे भविष्य की कहानी तय नहीं कर सकता. प्रदेश सरकार की ओर से यह अवसर इसी दिशा में एक विशेष पहल है. ये महज योजना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को फिर से उड़ान देन का संकल्प है. यह उन बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण है. जो 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हो गए या परीक्षा नहीं दे पाए. द्वितीय परीक्षा विद्यार्थियों के लिए एक नई शुरुआत है. एक ऐसा मौका, जहां आप अपनी मेहनत को फिर से साबित कर सकते हैं. अपने आत्मविश्वास को पुनः खड़ा कर सकते हैं और अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं. वहीं अब प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षाएं 7 मई से प्रारंभ हो रही हैं.

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बच्चों के साथ खड़े रहें अभिभावक: CM मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अभिभावकों और शिक्षकों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि इस समय बच्चों के साथ खड़े रहें. उनके मन को समझें, उन्हें सपोर्ट करें क्योंकि कई बार एक विश्वास भरा शब्द ही उन्हें नई ऊर्जा दे देता है. हर विद्यार्थी में अपार क्षमता है. अगर जरूरत है तो केवल उसे पहचानने की, उसे संवारने की और सही दिशा देने की. याद रखिए यह परीक्षा सिर्फ अंक सुधारने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को फिर से मजबूत करने का अवसर भी है. अंत में मैं आप सभी को परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं. आप प्रदेश का भविष्य हैं. आप सफल होकर अपने सपनों को साकार करें और मध्यप्रदेश का नाम रोशन करें. आप सभी को उज्ज्वल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं. आगे बढ़ें, सफल हों और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं.