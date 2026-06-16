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MP बोर्ड ने जारी किया 10वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, 40.47% छात्र हुए पास, रोल नंबर से ऐसे करें चेक

MP Board Results-मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 40.47 छात्र पास हुए हैं. इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्र अब अपना साल बचाकर सीधे कक्षा 11वीं में एडमिशन ले सकेंगे.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 16, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:30 PM IST
MP बोर्ड ने जारी किया 10वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, 40.47% छात्र हुए पास, रोल नंबर से ऐसे करें चेक

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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