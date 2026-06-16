/MP बोर्ड ने जारी किया 10वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, 40.47% छात्र हुए पास, रोल नंबर से ऐसे करें चेक

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MP Board 10th Second Exam Result-मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने कक्षा 10वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल इस परीक्षा में पास होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत 40.47 रहा है. जो छात्र इस परीक्षा में बैठे थे, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in या MP Online के पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं.
क्यों आयोजित हुई परीक्षा
एमपी बोर्ड ने अब पुरानी सप्लीमेंट्री परीक्षा की व्यवस्था को बंद कर दिया है. इसकी जगह सेकंड एग्जाम यानी दूसरी मुख्य परीक्षा का नया मॉडल शुरू किया गया है. इसका फायदा उन छात्रों को मिलता है जो पहली मुख्य परीक्षा में फेल हो गए थे, अनुपस्थित थे या अपने नंबरों से खुश नहीं थे. इस साल यह परीक्षा 7 मई से 19 मई 2026 के बीच कराई गई थी, ताकि छात्रों का पूरा साल बर्बाद न हो.
पास होने के लिए क्या है नियम
बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को पास होने के लिए हर विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. जो छात्र पास हो गए हैं, वे अब बिना किसी देरी के 11वीं कक्षा में आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में से अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुनकर एडमिशन ले सकते हैं.
ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट
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