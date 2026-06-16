/MP बोर्ड ने जारी किया 10वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, 40.47% छात्र हुए पास, रोल नंबर से ऐसे करें चेक

क्यों आयोजित हुई परीक्षा

एमपी बोर्ड ने अब पुरानी सप्लीमेंट्री परीक्षा की व्यवस्था को बंद कर दिया है. इसकी जगह सेकंड एग्जाम यानी दूसरी मुख्य परीक्षा का नया मॉडल शुरू किया गया है. इसका फायदा उन छात्रों को मिलता है जो पहली मुख्य परीक्षा में फेल हो गए थे, अनुपस्थित थे या अपने नंबरों से खुश नहीं थे. इस साल यह परीक्षा 7 मई से 19 मई 2026 के बीच कराई गई थी, ताकि छात्रों का पूरा साल बर्बाद न हो.