MP Board Exam 2026 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी? जानिए कब से कब तक होंगे एग्जाम, देखिए शेड्यूल

MPBSE 10th 12th Exam Date 2026 Schedule: मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी और जरुरी खबर है. इस बार मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 120वीं के बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल 6 महीने पहले ही जारी कर दिया है. 12वीं का एग्जाम 7 फरवरी से और 10वीं का एग्जाम 11 फरवरी से शुरू होगा. दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे तक होंगी. 10वीं और 12वीं का पहला पेपर हिंदी होगा.

देखिए पूरा कार्यक्रम

दरअसल, इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल हाईस्कूल और इंटर के परीक्षाओं का टाइम टेबल छह महीने पहले ही घोषत कर दिया है. 12वीं की परीक्षाएं 7 फऱवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक चलेगी. वहीं, 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगी. दोनों कक्षाओं की सभी परीक्षाएं लिखित वाली सुबह 9 से 12 बजे तक होंगी.

बोर्ड द्वारा जारी टाइम टेबल के मुताबिक, परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर एक घंटे पहले यानी 8 बजे पहुंचना अनिवार्य होगा. परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले यानी 8 बजकर 45 मिनट पर प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे. छात्रों को उत्तरपुस्तिका परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले और प्रश्नपत्र 5 मिनट पहले दिए जाएंगे. वहीं प्रेक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच कराया जाएगा.

10वीं के बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी टाइम टेबल के मुताबिक, 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी. 11 फरवरी को पहला पेपर हिंदी का होगा. इसके बाद 13 फरवरी को उर्दू, 14 फरवरी को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम वर्क के सभी विषय एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, 17 फरवरी अंग्रेजी, 19 फरवरी संस्कृत, 20 फरवरी को मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, भाषा के पेपर होंगे। वहीं, 24 फरवरी को गणित, 27 फरवरी को विज्ञान और 2 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा.

इंटर का टाइम टेबल

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी 12वीं के परीक्षा टाइम टेबल के मुताबिक, 7 फरवरी को हिंदा का पहला पेपर होगा. इसके बाद 9 फरवरी को उर्दू, मराठी, 20 फरवरी को अंग्रेजी, 13 फरवरी को भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बैंडरी मिल्क ट्रेड पोल्ट्रीफार्मिंग एंड फिशरीज, विज्ञान के तत्व और भारतीय कला का इतिहास का पेपर होगा. 14 फरवरी को बायोटेक्नोलॉजी, गायन वादन, तबला पखावज, 16 फरवरी को संस्कृत, 17 फरवरी को ड्राइंग एंड डिजाइन. 18 फरवरी को रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एली ऑफ साईंस एंड मैथेमेटिक्स यूजफूल फॉर एग्रीकल्चर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, गृह प्रबंध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान. 19 फरवरी को मनोविज्ञान. 20 फरवरी को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम वर्क के सभी विषय, शारीरिक शिक्षा. 21 फरवरी को कृषि, होम साइंस (कलां समूह), एकांउटेंसी. 23 फरवरी को बायोलॉजी. 25 फरवरी को गणित. 26 फरवरी को राजनीति शास्त्र। 27 फरवरी को इंफॉरमेटिक प्रेक्टिसेस. 2 मार्च को समाज शास्त्र और 3 मार्च को भूगोल, क्रॉप प्रोडेक्शन एंड हार्टिकल्चर, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन, शरीर रचना क्रिया- विज्ञान एवं स्वास्थ्य.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारियां MPBSE की वेबसाइट से ली गई है. इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती है या फिर परीक्षा तिथियों में बदलाव भी हो सकता है. इसलिए छात्र MPBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट लेते रहें.)

