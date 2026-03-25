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MP Board 5th-8th Result: खत्म हुआ लाखों छात्रों का इंजतार, इस समय घोषित होगा 5वीं-8वीं का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

MP Board 5th 8th Result: मध्यप्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के 23 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है. राज्य शिक्षा केंद्र बुधवार सुबह 11:30 बजे परीक्षा परिणाम जारी करेगा.छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज कर आसानी से रिजल्ट देख सकते हैं.

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:57 AM IST
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MP Board 5th 8th Result: मध्यप्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. स्कूल शिक्षा विभाग बुधवार को इन दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम जारी करेगा. छात्र छात्राएं सुबह 11:30 बजे से अधिकारिक पोर्टल पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं.

जानकारी के अनुसार परिणाम जारी करने की प्रक्रिया सुबह 11:00 और राज्य शिक्षा केंद्र के सभाकक्ष में शुरू होगी और उसके बाद 11:30 रिजल्ट ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाएगा. विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक आधिकारिक वेबसाइट www.rskmp.in पर रोल नंबर या समग्र आईडी डालकर अपना परिणाम देख सकते हैं. इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक स्कूलवार भी रिजल्ट देख सकेंगे.
 

23.68 लाख से अधिक छात्रों ने दी थी परीक्षा 
बता दें कि राज्य में कक्षा 5 और कक्षा 8 की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की गईं थी, जो 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच संपन्न हुईं. इन परीक्षाओं में कक्षा 5 के 12.76 लाख से अधिक और कक्षा 8 के 10.92 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया. ये छात्र राज्य भर के सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों और पंजीकृत मदरसों के हैं. कुल मिलाकर इस साल प्रदेश में 23.68 लाख से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए पूरे राज्य में 322 केंद्र स्थापित किए गए थे. जहां 1.10 लाख से अधिक कॉपी जांचने वाले शिक्षकों ने कॉपियों की जांच की और अंकों को ऑनलाइन दर्ज किया.

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ऐसे चेक करें रिजल्ट

  • MP बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं के नतीजे देखने के लिए सबसे पहले, rskmp.in पर जाएं.
  • होमपेज पर जाएं और 'Result' लिंक पर क्लिक करें.
  • अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालें.
  • आपका नतीजा स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • इसके बाद स्कोरकार्ड को अपने डेस्कटॉप पर सेव करने के लिए 'Download' पर क्लिक करें.

ये भी पढ़े: क्या सच में खत्म होने वाला है पेट्रोल? MP के कई शहरों में पंपों पर मची भीड़, प्रशासन ने बताई सच्चाई

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