स्टूडेंट्स न हों निराश! फिर से होगी MP बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई

MP Board 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड ने उन छात्रों के लिए एक अहम कदम उठाया है, जो बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों से निराश थे. बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि कक्षा 10 और 12 की माध्यमिक परीक्षाएं 7 मई, 2026 से शुरू होंगी. यह पहल खास तौर पर उन छात्रों के लिए की गई है जो एक या दो विषयों में फेल हो गए थे, ताकि उनका पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो. इसके अलावा वे मेधावी छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, जो अपने मौजूदा अंकों से संतुष्ट नहीं हैं और अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं.

आवेदन और परीक्षा कार्यक्रम

इच्छुक छात्र 22 अप्रैल तक MP Online पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10 की परीक्षाएं 7 मई से 19 मई तक आयोजित की जाएंगी, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 7 मई से शुरू होकर 25 मई को समाप्त होंगी. इस वर्ष की दूसरी परीक्षा में लगभग 5,00,000 छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है. परीक्षा सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और दोपहर 12:00 बजे समाप्त होगी. छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाकर दूसरी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

बच्चों के लिए सुविधा

इस व्यवस्था से न केवल छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बचता है, बल्कि उन पर पड़ने वाला मानसिक दबाव भी कम होता है. बोर्ड द्वारा आवेदन प्रक्रिया और समय-सारिणी को शीघ्र जारी किए जाने से छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया है. परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आवेदन पूर्ण कर लें.

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परीक्षा के लिए शुल्क

हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा, सत्र 2025-26 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को शुल्क का भुगतान इस प्रकार करना होगा: एक विषय के लिए ₹500; दो विषयों के लिए ₹1,000; तीन या चार विषयों तक के लिए ₹1,500; और चार से अधिक विषयों के लिए ₹2,000.

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