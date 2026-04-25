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MP बोर्ड 12वीं की टॉपर बेटियों का सम्मान, CM मोहन यादव ने दिए 1-1 लाख रुपये

MP Board 12th Topper: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की 12वीं बोर्ड परीक्षा में परचम लहराने वाली भोपाल की दो होनहार बेटियों खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास पर मुलाकात की और उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें एक-एक लाख रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि भेंट की.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:22 PM IST
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MP बोर्ड 12वीं की टॉपर बेटियों का सम्मान, CM मोहन यादव ने दिए 1-1 लाख रुपये

CM Mohan Yadav meet 12th Topper: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की 12वीं बोर्ड परीक्षा में परचम लहराने वाली भोपाल की दो होनहार बेटियों खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा को मुख्यमंत्री मोहन यादव नें विशेष तौर पर सम्मानित किया है. सीएम मोहन यादव ने शनिवार को भोपाल स्थित निवास पर दोनों टॉपर्स बेटियों से मुलाकात की और उनकी इस असाधारण उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देते हुए 1-1 लाख रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि भेंट की. सीएम मोहन यादव ने इससे पहले गुरुवार को एमपी बोर्ड की 10वीं की टॉपर प्रतिभा सिंह सोलंकी से मुलाकात कर सम्मानित किया था और एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी थी.

सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा, 'आज मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में इस वर्ष टॉपर रहीं भोपाल की होनहार बेटियों खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा को भोपाल निवास पर बधाई दी और 1-1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इन बेटियों ने अथक परिश्रम और लगन से यह शीर्ष सफलता प्राप्त कर अपनी अलग पहचान बनाई है. दोनों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं.'

लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनीं खुशी-चांदनी

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की ओर से 12वीं के रिजल्ट में कॉमर्स स्ट्रीम से भोपाल की रहने वाली चांदनी विश्वकर्मा और खुशी राय ने 500 में से कुल 494 अंक हासिल कर पूरे राज्य में टॉप किया था. भोपाल की इन बेटियों की यह उपलब्धि प्रदेश के उन लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक मिसाल बन गई है, जो सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई कर रहे हैं. सीएम मोहन यादव ने दोनों बेटियों को सम्मानित कर पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सम्मान समारोह 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हैं.

ये भी पढ़ें- पन्ना की बेटी 10वीं में 500 में 499 अंक लाकर बनी स्टेट टॉपर, CM मोहन यादव ने ₹1 लाख देकर किया सम्मानित

कारपेंटर की बेटी ने लहराया परचम

भोपाल के नीलबड़ की रहने वाली चांदनी विश्वकर्मा के लिए 12वीं का टॉपर बनना आसान नहीं था, क्योंकि उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद ही कमजोर हैं. चांदनी के पिता पिता कारपेंटर और मां स्कूल में एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती हैं. खुशी राय ने भी परीक्षा में टॉप करने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत की और रोजाना कई घंटों की पढ़ाई की. खुशी राय ने अपनी सफलता का श्रेय अपने मेंटर और अपने माता-पिता को दिया है.

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