MP बोर्ड 12वीं की टॉपर बेटियों का सम्मान, CM मोहन यादव ने दिए 1-1 लाख रुपये

CM Mohan Yadav meet 12th Topper: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की 12वीं बोर्ड परीक्षा में परचम लहराने वाली भोपाल की दो होनहार बेटियों खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा को मुख्यमंत्री मोहन यादव नें विशेष तौर पर सम्मानित किया है. सीएम मोहन यादव ने शनिवार को भोपाल स्थित निवास पर दोनों टॉपर्स बेटियों से मुलाकात की और उनकी इस असाधारण उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देते हुए 1-1 लाख रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि भेंट की. सीएम मोहन यादव ने इससे पहले गुरुवार को एमपी बोर्ड की 10वीं की टॉपर प्रतिभा सिंह सोलंकी से मुलाकात कर सम्मानित किया था और एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी थी.

सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा, 'आज मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में इस वर्ष टॉपर रहीं भोपाल की होनहार बेटियों खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा को भोपाल निवास पर बधाई दी और 1-1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इन बेटियों ने अथक परिश्रम और लगन से यह शीर्ष सफलता प्राप्त कर अपनी अलग पहचान बनाई है. दोनों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं.'

आज मप्र बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में इस वर्ष टॉपर रहीं भोपाल की होनहार बेटियों ख़ुशी राय एवं चांदनी विश्वकर्मा को भोपाल निवास पर बधाई दी तथा 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। Add Zee News as a Preferred Source चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इन बेटियों ने अथक परिश्रम और लगन से यह शीर्ष सफलता प्राप्त कर… pic.twitter.com/kgOinFh603 — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 25, 2026

लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनीं खुशी-चांदनी

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की ओर से 12वीं के रिजल्ट में कॉमर्स स्ट्रीम से भोपाल की रहने वाली चांदनी विश्वकर्मा और खुशी राय ने 500 में से कुल 494 अंक हासिल कर पूरे राज्य में टॉप किया था. भोपाल की इन बेटियों की यह उपलब्धि प्रदेश के उन लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक मिसाल बन गई है, जो सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई कर रहे हैं. सीएम मोहन यादव ने दोनों बेटियों को सम्मानित कर पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सम्मान समारोह 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हैं.

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कारपेंटर की बेटी ने लहराया परचम

भोपाल के नीलबड़ की रहने वाली चांदनी विश्वकर्मा के लिए 12वीं का टॉपर बनना आसान नहीं था, क्योंकि उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद ही कमजोर हैं. चांदनी के पिता पिता कारपेंटर और मां स्कूल में एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती हैं. खुशी राय ने भी परीक्षा में टॉप करने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत की और रोजाना कई घंटों की पढ़ाई की. खुशी राय ने अपनी सफलता का श्रेय अपने मेंटर और अपने माता-पिता को दिया है.