एमपी बोर्ड के 7,500 से ज्यादा टॉपर्स के लिए खुशखबरी! 16 सितंबर को मिलेगी स्कूटी, जानें पूरी अपडेट

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मध्य प्रदेश सरकार MP बोर्ड के टॉपर छात्रों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है. 16 सितंबर को राज्य के 7,500 से ज्यादा छात्रों को स्कूटी दी जाएगी. यह योजना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित की जा रही है. योजना के लिए विभाग के पास करीब 200 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत है. सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थियों को स्कूटी खरीदने के लिए 1 लाख रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता राशि सीधे प्रदान की जाती है.
7,500 से ज्यादा छात्रों को मिलेगी स्कूटी
16 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत राज्य भर के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों के 7,500 से ज्यादा मेधावी छात्रों को ई-स्कूटी या मोटराइज्ड वाहन देंगे. यह राज्य-स्तरीय वितरण कार्यक्रम भोपाल के शिवाजी नगर स्थित सरकारी सुभाष एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया जाएगा. बता दें कि इस साल योजना के नियमों में बदलाव किया गया है. अब सिर्फ वे स्कूल टॉपर ही इस योजना का फायदा उठा सकते हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, जबकि पहले 60 प्रतिशत अंक पाने वाले टॉपर भी इसके लिए पात्र माने जाते थे.
स्कूटी खरीदने को लेकर सख्त निर्देश
इस बार शिक्षा विभाग ने स्कूटी खरीदने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. विभाग ने कहा है कि सरकारी पैसा खाते में आने से पहले स्कूटी नहीं खरीद सकते. अगर किसी छात्र ने पहले ही स्कूटी खरीद ली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. साथ ही उसके माता-पिता और जिला शिक्षा अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी. मतलब साफ है, पहले सरकार की राशि खाते में आएगी उसके बाद ही स्कूटी खरीदनी होगी.
₹1 लाख से ₹1.25 लाख तक की आर्थिक मदद
सरकार छात्रों को स्कूटी खरीदने के लिए ₹1 लाख से ₹1.25 लाख तक की आर्थिक मदद देती है. छात्रों के पास पेट्रोल स्कूटी और ई-स्कूटी में से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है. इस साल छात्रों में ई-स्कूटी को लेकर काफी दिलचस्पी देखी जा रही है. इस स्कीम के लिए कार्यक्रम पहले 11 सितंबर को तय किया गया था, लेकिन आखिरी समय में इसे 16 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया. विभाग ने इस स्कीम के लिए लगभग ₹200 करोड़ का बजट तय किया है.
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