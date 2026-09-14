एमपी बोर्ड के 7,500 से ज्यादा टॉपर्स के लिए खुशखबरी! 19 सितंबर को मिलेगी स्कूटी, जानें पूरी अपडेट

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के शासकीय हायर सेकंडरी स्कूलों में कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 'मुख्यमंत्री स्कूटी योजना' अंतर्गत 19 सितंबर को भोपाल से मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी का वितरण करेंगे. इससे विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की राह आसान होगी. साथ ही, कॉलेज आने-जाने में भी सहूलियत होगी. राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर में सुबह 10 बजे से होगा.
मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं में प्रथम प्रयास में ही 70% अंक के साथ स्कूल में प्रथम स्थान आना जरूरी है. प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग के शासकीय हायर सेकंडरी स्कूलों में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत विद्यार्थी को दिया जाता है. योजना में सभी संकायों के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है.
7,500 से ज्यादा छात्रों को मिलेगी स्कूटी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत राज्य भर के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों के 7,500 से ज्यादा मेधावी छात्रों को ई-स्कूटी या मोटराइज्ड वाहन देंगे. यह राज्य-स्तरीय वितरण कार्यक्रम भोपाल के शिवाजी नगर स्थित सरकारी सुभाष एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया जाएगा. बता दें कि इस साल योजना के नियमों में बदलाव किया गया है. अब सिर्फ वे स्कूल टॉपर ही इस योजना का फायदा उठा सकते हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, जबकि पहले 60 प्रतिशत अंक पाने वाले टॉपर भी इसके लिए पात्र माने जाते थे.
राज्य सरकार की अहम पहल
मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के 23,000 से अधिक पात्र विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं. योजना के संचालन पर अब तक लगभग 246 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं. मुख्यमंत्री स्कूटी योजना मेधावी विद्यार्थियों की मेहनत और उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल है. शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने से शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बढ़ रहा है और उच्च शिक्षा की ओर उनकी भागीदारी को मजबूत करने में भी मदद मिल रही है.
₹1 लाख से ₹1.25 लाख तक की आर्थिक मदद
सरकार छात्रों को स्कूटी खरीदने के लिए ₹1 लाख से ₹1.25 लाख तक की आर्थिक मदद देती है. छात्रों के पास पेट्रोल स्कूटी और ई-स्कूटी में से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है. इस साल छात्रों में ई-स्कूटी को लेकर काफी दिलचस्पी देखी जा रही है. इस बार शिक्षा विभाग ने स्कूटी खरीदने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. विभाग ने कहा है कि सरकारी पैसा खाते में आने से पहले स्कूटी नहीं खरीद सकते. अगर किसी छात्र ने पहले ही स्कूटी खरीद ली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. साथ ही उसके माता-पिता और जिला शिक्षा अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी. मतलब साफ है, पहले सरकार की राशि खाते में आएगी उसके बाद ही स्कूटी खरीदनी होगी.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट