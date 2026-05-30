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MP में भीषण गर्मी की वजह से बदला 5वीं-8वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल, नया टाइम-टेबल जारी

MP Board 2026: मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए कक्षा 5 और 8 की  पुनर्परीक्षाओं के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है. पहले ये परीक्षाएं 1 जून से शुरू होने वाली थीं, लेकिन अब ये 16 जून से आयोजित की जाएंगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 30, 2026, 09:12 AM IST
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एआई जनरेटेड फोटो
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MP Board Exam Dates 2026: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान का असर अब शिक्षा व्यवस्था पर भी दिखने लगा है. राज्य में कक्षा 5 और 8 की पुन: परीक्षाओं का कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया है. ये परीक्षाएं मूल रूप से 1 जून से शुरू होने वाली थीं. लेकिन छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हें आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

16 जून से शुरू होंगी परीक्षाएं
शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए टाइम-टेबल के अनुसार अब परीक्षाएं 16 जून से 23 जून तक आयोजित की जाएंगी. इस फैसले से लगभग 1.29 लाख छात्रों को राहत मिली है, जो वार्षिक परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाए थे. क्योंकि अब उन्हें दोबारा परीक्षा देने और अगली कक्षा में जाने का अवसर मिलेगा.

यह भी पढ़ें: एमपी के 1.5 लाख शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने 2028 तक दिया आखिरी मौका

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पहले 1 जून से होनी थी परीक्षा
शुरू में ये परीक्षाएं 1 जून से शुरू होने वाली थीं. लेकिन राज्य के कई जिलों में अभी तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आस-पास बना हुआ है. ऐसे हालात में इतनी गर्मी के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना और परीक्षा देना छोटे बच्चों के लिए मुश्किल साबित हो सकता था.  इसी वजह से विभाग ने परीक्षा का शेड्यूल बदल दिया है. जानकारों का मानना ​​है कि इस अतिरिक्त समय से छात्रों को और भी बेहतर तरीके से तैयारी करने का मौका मिलेगा. इस बीच अभिभावकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. शिक्षा विभाग का कहना है कि यह फैसला छात्रों की सेहत और आराम को सबसे ज्यादा अहमियत देते हुए लिया गया है.

इस बीच पुन: परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 24 जून से 28 जून के बीच पूरा कर लिया जाएगा. इसके अलावा छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए, बोर्ड ने विषयवार पूरा शेड्यूल अपने आधिकारिक पोर्टल्स mpbse.nic.in और rskmp.in—पर अपलोड कर दिया है. आप टाइम टेबल यहां देख सकते हैं.

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